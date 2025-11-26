Laprovittola dice adiós al 2025 tras sufrir una nueva lesión

El escolta argentino ha sufrido su segunda lesión muscular de la temporada, que le tendrá un mes de baja

El Barça no gana para sobresaltos y, de nuevo, estos tienen un jugador como gran perjudicado: Nicolás Laprovittola. En los minutos previos a que el equipo barcelonista comenzara su partido de la Euroliga ante el Asvel Lyon-Villeurbanne, el club barcelonista ha hecho público a través de las redes sociales que no podrá contar con el escolta argentino debido a una nueva lesión muscular que le tendrá de baja varias semanas.

Laprovittola no ha podido tener continuidad desde que se lesionara de gravedad hace trece meses. El argentino, gran referente del Barça, se rompió entonces el ligamento de una de sus rodilla y no pudo jugar más en toda la pasada temporada.

Regresó durante la pretemporada y, pese a ir con cautela, dejó muy buenas sensaciones. Sin embargo, se lesionó el aductor del muslo izquierdo el pasado 4 de octubre y le dieron tres semanas de baja. De tres pasaron a ser cuatro y no regresó hasta el 7 de noviembre, en el Clásico ante el Real Madrid disputado en el Palau Blaugrana.

Apenas tres semanas sin lesiones

Después de tres semanas en las que ha jugado con normalidad, pero aún con un rendimiento muy inferior al que se le supone y al que tenía antes de sus lesiones, el argentino vuelve a caer. Según publica el Barça, esta vez la lesión muscular la ha sufrido el aductor de su otro muslo, el derecho. En esta ocasión no se han querido precipitar como la vez anterior y directamente el club ha señalado que estará cuatro meses de baja, por lo que ya no regresaría previsiblemente en este 2025.

No es una buena noticia para un Xavi Pascual que se estrenaba este miércoles como local en la Euroliga y que regresa a casa nueve años después. El técnico barcelonista sabe que cuenta con una plantilla muy justa y veterana y necesita piezas para la rotación. Aunque sus problemas están más en la rotación interior, que falte una pieza importante en la exterior no ayuda en absoluto.

Con el argentino de regreso y sin estar aún al 100%, el Barça había encadenado su mejor racha, la que ha llegado tras la salida de Joan Peñarroya, cuando los blaugranas han ganado cuatro de los últimos cinco partidos que han disputado. Ahora, Kevin Punter se queda como principal referente exterior, junto a Brizuela y Satoransky, y Pascual no podrá rotar en el puesto de base ni descartar a Juani Marcos como hizo en su estreno ante el Anadolu Efes.