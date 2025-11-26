El Barça avanza el primer fichaje de la 'era Xavi Pascual'

Desde Italia desvelan negociaciones avanzadas del club barcelonista con el pívot bosnio Amar Alibegovic

De lo poco que se filtró de las negociaciones de Xavi Pascual para fichar como nuevo entrenador del Barça era la exigencia de que le ficharan a alguien. Y, en especial, que le reforzaran el juego interior, que está corto en la rotación debido a que Youssoupha Fall cuenta poco. Y en el que también quiere dar más descanso a jugadores veteranos como Jan Vesely y Toko Shengelia, que juegan muchos minutos por partido.

Cuando fue preguntado por ello el día anterior a debutar ante el Anadolu Efes, el técnico catalán echó balones fuera. "En este momento no está ni contemplado ni no contemplado -fichar-, estamos abiertos a todo. No quiero fichar a nadie hasta que no tenga clara la realidad de mi plantilla”, afirmó Pascual, quien, no obstante, dejó claro el compromiso del club para mejorar la plantilla. “La junta me ha expresado ilusión, confianza, deseo de que esté aquí y mucha motivación. Estoy seguro de que vamos a pasar esta temporada y si necesitamos algo estarán ahí", añadió el entrenador barcelonista.

Pese a esas palabras, la realidad es que el equipo blaugrana ya se ha movido en la dirección que quería Xavi Pascual y tendría avanzadas negociaciones con un pívot con pasaporte bosnio y ascendencia norteamericana. Así lo asegura Superbasket, que da el nombre del actual jugador del Trapani Shark italiano, Amar Alibegovic.

Alibegovic, un pívot muy conocido en Italia

Se trata de un jugador de 30 años, con 2.06 de altura y formado en Italia, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Allí ha pasado, entre otros, por equipos potentes como la Virtus Roma y la Virtus Bolonia, y también ha jugado en el no menos histórico Olimpija de Ljubjana esloveno. Es hijo del que fuera jugador yugoslavo y entrenador Teoman Alibegovic, quien en su momento tuvo un efímero paso por España en el CB Cáceres.

Alibegovic llegó el pasado año al Trapani Shark, con el que alcanzó las semifinales del Lega Basket Serie A. Su llegada daría descanso a los dos veteranos interiores antes señalados y podría jugar tanto en Euroliga como en la Liga ACB, algo que no puede hacer Miles Norris, que sólo juega en Europa. Si quisiera acelerarse su llegada podría costarle el puesto al ex de los Celtics. Aunque también podría aterrizar a partir de enero, cuando el Barça ya haya cuadradado cuentas y no afecte lo que haga en la sección de basket con respecto al 'fair play' financiero del equipo de fútbol.

El ala-pívot bosnio, que jugó en el pasado Eurobasket, promedia 12 puntos y 2,3 rebotes con un 35,3% en triples en la Champions League FIBA; mientras que, en la Lega A, anota 8.6 puntos, coge 3.6 rebotes y da 1.4 asistencias en los 24 minutos que juega por encuentro.