Hamidou Diallo enfila su salida del Baskonia

El exterior norteamericano tiene una importante oferta de China, que ve con buenos ojos, y el club baskonista se está planteando su salida, ya que obtendría dinero por su traspaso

El Baskonia lleva viviendo en el alambre desde que arrancó la pretemporada o, incluso, desde que a final de la campaña anterior despidió a Pablo Laso. Tal vez por ello no le haya pasado factura a Paolo Galbiati el mal inicio, ya que el técnico italiano ha tenido que afrontarlo con un equipo nuevo, con lesiones importantes, salidas inesperadas y fichajes tardíos, lo que dificulta mucho poder construir un grupo, más aún cuando un entrenador es nuevo y los jugadores tienen que entender su filosofía y estilo.

Pese a ello, la mejoría en los últimos encuentros es palpable. Compite fuera y gana en casa, al menos en Euroliga. Ya en los últimos duelos pudo contar con Markus Howard y tenía previsto recuperar esta semana a Forrest, tras mes y medio lesionado.

Sin embargo, no parece que la tranquilidad vaya a llegar, ya que podría producirse un cambio drástico en la plantilla de nuevo. Hamidou Diallo ha recibido una oferta muy importante de China, que eleva bastante su actual ficha, y que se está planteando aceptar.

El Baskonia, según publica Noticias de Álava, no vería mal del todos su salida, pese al contratiempo logístico que supone, ya que recibiría una cantidad económica por su traspaso que le permitiría compensar la plantilla, descompensada desde la inesperada salida de Luka Samanic.

Desde finales de octubre, el equipo vitoriano busca un pívot que complete la rotación sin encontrar lo que necesita. Y la salida del norteamericano con pasaporte guineano podría acelerarlo todo. Su salida estaría a la espera del OK de la cúpula baskonista.

Hamidou Diallo, clave en el Baskonia para Galbiati

Diallo es clave para Galbiati. Ahora mismo está promediando 12 puntos y 5,9 rebotes en los 19,9 minutos de media con los que cuenta en la ACB. Mientras que, en la Euroliga, son casi idénticos: 12 puntos y 4,5 rebotes en 22 minutos de juego. Se trata por tanto de un jugador clave para el técnico italiano.

No obstante, la rotación exterior está más compensada que la interior y lo que hace falta es alguien que acompañe a Khalifa Diop y Mamadi Diakite en la pintura.

El único hándicap que tiene su salida es que si bien económicamente sería un refuerzo, el Baskonia tendría el mismo problema a la hora de fichar un jugador que tuviera pasaporte comunitario o de Cotonú, ya que Diallo no liberaría una plaza de extracomunitario y el cuadro vasco ya cuenta con cuatro jugadores extranjeros (Forrest, Howard, Nowell y Simmons) y tiene que hacer dos descartes por jornada en la Liga ACB.