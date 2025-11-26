Mario Hezonja le manda un mensaje a Scariolo tras la victoria del Madrid

El alero croata, el mejor del equipo madridista, cierra cualquier posible diferencia y ensalza la labor de los técnicos; al tiempo que el propio Scariolo justifica su último error y advierte el camino para hacer un grupo sólido

"Confío mucho en Hezonja, pero a veces tengo que decirle no y dejarlo sentado", señalaba Sergio Scariolo en la previa de su duelo ante el Hapoel, donde avisó que a veces se lo tiene que tomar el juego de una forma más relajada. El croata le 'respondió' con 11 puntos en el primer cuarto ante el Hapoel Tel Aviv y 20 al final, como máximo anotador de la importante victoria del Real Madrid ante el líder de la Euroliga, a domicilio.

Aunque también se vería señalado con la penúltima jugada del partido, que casi cuesta la derrota a los blancos. Scariolo lo justificó con un error de la mesa de anotación, que no reinició el tiempo de posesión e hizo creer a Hezonja que se acababa, cuando en realidad tenía 14 segundos más.

"No sé si el tiro de Maledon dio en el aro o no; si dio en el aro, fue un gran error de la mesa porque no reiniciaron la posesión. En ese momento, dado ese error, fue la mejor decisión tirar, porque el tiempo se acababa", afirmaba el italiano, quien defendió a su jugador.

El propio Hezonja dejaba de lado el error y sacaba pecho por el gran trabajo realizado ante el equipo más anotador de la Euroliga, al que dejaron en 74 puntos. "Sabemos de lo que somos capaces. Hemos vencido a un equipo que está muy en forma ahora mismo en la Euroliga, pero tenemos que tratar a todos de la misma manera. Salir ahí fuera y matar. Realmente necesitamos dar un paso adelante, tanto ofensiva como defensivamente, si queremos estar al final de la temporada donde queremos estar, que es con el trofeo", respondía el croata.

El de Dubrovnik tenía unas palabras de respaldo para su entrenador y cerraba cualquier duda que hubiera sobre algún problema de vestuario. "Creo que los entrenadores y el cuerpo técnico prepararon el partido de manera extraordinaria, y que todos nosotros, como equipo, dimos un paso adelante. Creo que tenemos que tomarnos todo y a todos en serio, prepararnos, seguir el plan de juego que tienen los entrenadores, darlo todo como hicimos hoy y estaremos bien esta temporada", señaló.

Scariolo valora el crecimiento del Madrid

El triunfo del Madrid es muy importante por cerrar de una vez los problemas fuera de principios de temporada y para no descolgarse de la cabeza en una Euroliga donde el primero y el décimo apenas están separados por dos triunfos. "Necesitamos llegar a un punto donde los jugadores rindan al máximo independientemente de si son titulares o no titulares, de si juegan más o juegan menos, de si juegan mejor o peor. Cuando lleguemos ahí, seremos un equipo fuerte", avisaba Sergio Scariolo.

El exseleccionador de España destacó que no hubiera "pánico" cuando el Hapoel remontó la ventaja madridista y se escapó al final del tercer cuarto. "Es un proceso. Es un equipo muy nuevo, con muchos jugadores nuevos, nuevo entrenador, nuevo sistema; y necesitamos madurar para ser más sólidos. Y cuando eres sólido, puedes competir fuera de casa. Esta noche dimos un paso adelante en esa dirección", avisó el italiano.