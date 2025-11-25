El Real Madrid derrota 'in extremis' al líder de la Euroliga para iniciar su remontada (74-75)

El Real Madrid ha conseguido una victoria muy sufrida contra el líder de la Euroliga, el Hapoel Tel Aviv, que era fundamental para poder escalar posiciones en la clasificación

El Real Madrid tenía este martes un reto importantísimo en la Euroliga. El equipo de Sergio Scariolo viajaba a Belgrado para enfrentarse a los líderes de la máxima competición de clubes europeos con la intención de derrocar al equipo más sólido en este inicio de temporada. Y vaya si lo han conseguido. Victoria importantísima la que ha conseguido el conjunto blanco, imponiéndose al equipo israelí por un sólo punto.

El partido no podía haber estado más igualado y disputado, siendo interesante hasta los últimos segundos antes de pitar la bocina, cuando se ha decidido al ganador, el club español. A pesar de viajar a domicilio, el Real Madrid se ha impuesto por 74-75, con un final de fiesta muy emocionante.

El Real Madrid da un golpe sobre la mesa en Euroliga al vencer al Hapoel Tel Aviv

El Real Madrid ha tenido que desplazarse para jugar como visitante contra el Hapoe Tel Aviv, quién estaba líder en solitario en la Euroliga gracias a sus ocho victorias en los doce partidos disputados. Sin embargo, pese a que el conjunto blanco no ha comenzado con buen pie la competición europea, se ha crecido ante el mejor rival y en un escenario complejo para sumar una importante victoria.

Este enfrentamiento ha comenzado con el club español muy concentrado y agresivo de cara a la canasta, por lo que cogió ventaja en el marcador en el primer cuarto, aunque era mínima por 18-22. Por ello, el conjunto local metió una marca más y aunque el Madrid siguió jugando a un gran nivel, el Hapoel empezó a recortar distancias.

Enfrentaron el último cuarto con una igualdad máxima, con 58-60 a favor de los de Scariolo, una ventaja que ha hecho ganador al Madrid, ya que el último cuarto ha habido mucho menos acierto de cara a la canasta, por las dos partes. Ha sido el equipo israelí el que ha logrado un mejor resultado estos últimos 10 minutos, con un sólo punto por encima, pero la victoria ha sido para los españoles, con un marcador tan ajustado como un 74-75.

El equipo de Sergio Scariolo empieza su remontada en Euroliga

Esta victoria es el chute de energía que necesitaba el Real Madrid en Europa para empezar a escalar posiciones. Habrá que esperar hasta que acabe esta jornada 13 para conocer cómo queda finalmente la clasificación, pero lo que está claro es que los blancos ya tienen una buena dosis de confianza para salir de esa discreta décima posición.

Buenas noticias españolas pese a la derrota del Baskonia

El Baskonia no ha tenido la misma suerte. El equipo vasco viajaba a Lituania para verse las caras con el Zalgiris Kaunas, pero los locales han conseguido una gran remontada para llevarse la victoria por 82-67, poniendo el punto amargo a esta jornada.

Ficha técnica del Real Madrid - Hapoel Tel Aviv:

74 - Hapoel IBI Tel Aviv (18+18+22+16): Chris Jones (14), Micic (8), Bryant (13), Wainright (6), Oturu (6) -cinco titular-, Motley (10), Blakeney (14), Malcolm (3).

75 - Real Madrid (22+17+21+15): Campazzo (11), Abalde (11), Okeke (-), Hezonja (19), Tavares (4) -cinco inicial-, Maledon (6), Llull (3), Lyles (2), Deck (9), Andrés Feliz (6), Garuba (4).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Arturas Sukys (Lituania) y Maxime Boubert (Francia). Eliminaron por cinco faltas personales a Abalde (m.36).

Incidencias: partido de la jornada 13 de la Euroliga disputado en el Arena Botevgrad de Botevgrad.