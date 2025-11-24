Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Real Madrid se enfrenta al líder de la Euroliga en casa para tratar de escalar puestos en una clasificación en la que están contra las cuerdas

Una nueva jornada de Euroliga se celebra esta semana, encarando ya la decimotercera de un calendario de 38 citas. En ella, el Real Madrid tiene un importante reto por delante. El club blanco viaja a Belgrado para verse las caras contra el líder de esta competición europea, quién cuenta con una victoria de más por encima de su inmediato perseguidor, el Olympiacos.

El Real Madrid, por su parte, está mucho más atrasado en la tabla. A pesar del buen nivel que han demostrado en la Liga ACB, la Euroliga no la han empezado con regularidad, alcanzando la victoria sólo en la mitad de los partidos disputados. Por ello, los de Sergio Scariolo tienen que desafiar al mejor equipo en este inicio de campaña para no caer más abajo de la décima posición que ahora ocupan.

La parte positiva es que el equipo español llega a esta cita después de una gran victoria en la jornada de la Liga española. Los blancos sufrieron para imponerse al Granada, pero pudieron hacer frente al empuje del conjunto rival y aún así imponerse en el momento clave y sumar una nueva victoria por 111-100, cerrando el fin de semana como segundos de la clasificación.

Por su parte, el Hapoel Tel Aviv también ha sumado un triunfo este pasado fin de semana en su liga nacional, derrotando al Elitzur Maccabi Netanya, aunque con un marcador con menos acierto de cara a la canasta por 70-93.

A qué hora es el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de la Euroliga 2025-2026

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre la Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 13 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 25 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Ranko Zeravica Sports Hall en Belgrado.

Dónde ver en TV y online el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de la jornada 1 de Euroliga

Este partido entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal de M+ Vamos (diales 8 y 53).

