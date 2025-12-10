Pablo Laso vuelve a los banquillos de la mano de Anadolu Efes

Gigantes adelanta la firma del entrenador vitoriano, quien firmaría por lo que resta de campaña y un año más con la entidad turca

Se acabaron las especulaciones. Tras perder el pulso con Chus Mateo de cara a dirigir a la Selección española de baloncesto, Pablo Laso regresa ahora a los banquillos para hacerse cargo de Anadolu Efes, entidad de la Euroliga que a finales del mes de noviembre optó por despedir a Igor Kokoskov.

Según informa Gigantes, medio que adelanta la firma del vitoriano, la vinculación de este con los turcos se habría cerrado de cara a lo que resta de la temporada 2025-26 y un año más, mostrando así confianza en que pueda levantar a un equipo que lleva todo el año haciendo de la irregularidad su seña de identidad.

Con su fichaje cerrado a falta de confirmación oficial, Laso entrenará así a su cuarto equipo de la máxima competición continental tras su exitoso paso por el Real Madrid y sus aventuras en el Bayern de Múnich y el Baskonia. Cabe destacar que como técnico de la entidad blanca sumó dos Euroligas, además de 6 Ligas ACB, 6 Copas del Rey y 7 Supercopas de España.

El gran reto de Pablo Laso en Anadolu Efes

A la espera de conocer las primeras palabras del entrenador de 58 años como nuevo jefe del vestuario de Anadolu Efes, lo que es seguro es que tiene mucho trabajo por delante, ya que los suyos son uno de los peores equipos de la actual Euroliga y en la competición doméstica no les va demasiado mejor.

Para ser exactos, el club turco ocupa la 17ª plaza de la Euroliga, tan solo por delante de ASVEL, Maccabi Tel Aviv y Bayern de Múnich, con un balance de 5 victorias y 9 derrotas. Tras caer en sus dos últimos compromisos ahora les toca enfrentarse este 11 de diciembre a Valencia Basket, uno de los equipos que mejor campaña están haciendo a nivel continental. En cuanto a la Super Liga turca, Anadolu Efes se sitúa en la cuarta plaza a cuatro victorias de un Besiktas que se mantiene como líder invicto.

Dos meses de espera para Shane Larkin

Más allá del esperado relevo en el banquillo tras el despido de Kokoskov, Anadolu Efes también comunicó hace escasos días que su máxima estrella, Shane Larkin, se ha visto obligada a pasar por el quirófano y se perderá los dos próximos meses de competición, por tanto, será una baja importante para el equipo turco en los primeros encuentros que diriga Pablo Laso desde el banquilo.