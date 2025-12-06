El Barça logra la machada en Belgrado

El equipo blaugrana derrota al equipo más en forma de la Euroliga, mientras el Baskonia sigue ganando en el Buesa Arena

Barça y Baskonia completaron una jornada perfecta en la Euroliga para los equipos españoles, pues ganaron los cuatro representantes, algunos de ellos, como el Valencia Basket y el propio conjunto barcelonista, a domicilio y ante rivales muy complicados.

Si el Valencia Basket triunfo en el OAKA ante el Panathinaikos, el Barça hizo lo propio (79-89) en el fortín en el que el Estrella Roja (79-89) había convertido su feudo. Allí acumulaba siete victorias consecutivas hasta que han llegado los de Xavi Pascual y con un partido muy serio, les han pasado por encima.

Will Clyburn, con 22 puntos, 20 de ellos antes del descanso, lideró la victoria y permitió que, tras el descanso, fueran otros los que le relevaran. Kevin Punter (14), Darío Brizuela (17) y Toko Shengelia (15) completaron una gran segunda parte para vencer a uno de los mejores que equipos de esta Euroliga, que ahora ha enlazado dos derrotas consecutivas, ambas ante equipos españoles..

El 0-9 con el que empezó el Barça ya dejó claro a lo que había ido. Aunque Shengelia y Punter fueron los que lideraron en este tramo, pronto fue Clyburn el que tomó el mando y permitió que la reacción del Estrella Roja (21-21, min. 11) quedase en anécdota y pronto el Barça recuperó la decena de puntos de ventaja.

Con 39-46 al descanso, los blaugranas estaban tranquilos, pero sin Clyburn parecieron colapsar y vieron cómo el Estrella Roja les alcanzaba de nuevo. Esta vez parecía que los serios tomarían la iniciativa, pero ahí fue cuando apareció el mejor Brizuela para poner un margen corto, que ya nunca perderían. Con Shengelia y Punter enchufados en el último cuarto, la ventaja se fue a los 15 puntos a falta de cuatro minutos y los locales bajaron los brazos.

Ficha técnica del Estrella Roja 79-89 Barça

Estrella Roja (17+22+18+22): Miller-Mcintyre (19), Dobric (2), Nwora (12), Moneke (15), Motiejunas (4), -cinco inicial-, Kalinic (10), Ojeleye (9), Graham (4), Butler (4) y Davidovac (-).

Barça (21+25+17+26): Satoransky (2), Punter (14), Clyburn (22), Shengelia (15), Vesely (6), -cinco inicial-, Marcos (4), Cale (-), Norris (4), Brizuela (17), Hernangómez (-), Fall (-) y Parra (5).

El Baskonia se hace fuerte en el Buesa Arena

Quien tampoco falló (88-78) es un Baskonia que, al menos en casa, se ha convertido en un equipo muy fiable en Euroliga. Sexto triunfo consecutivo ante los suyos de los de Paolo Galbiati, que derrotaron con claridad al Olimpia Armani Milán pese a que aún no pudieron contar con Forrest.

Tim Luwawu-Cabarrot y Matteo Spagnolo fueron en este caso los encargados de poner las diferencias y permitir que el Baskonia se vea cada vez más cerca de la zona de 'play in'. El francés acabó con 21 puntos y 5 rebotes, mientras que el base italiano, fue clave en la primera parte, lo hizo con 18 tantos y 4 asistencias.

El Baskonia fue mejor desde el principio, aunque no lograría despegarse de su rival hasta el tercer cuarto, cuando el poco fondo de armario de los italianos les pasó factura.

Ficha técnica del Baskonia 88-78 Olimpia Armani Milán

Kosner Baskonia (23+26+21+18): Simmons (11), Howard (10), Radzevicius (7), Kurucs (1) y Diop (4) -cinco inicial-, Villar (-), Frisch (4), Spagnolo (18), Nowell (7), Luwawu-Cabarrot (21) y Diakité (5).

EA7 Emporio Armani Milán (20+22+12+24): Ellis (2), Bolmaro (16), Shields (10), Leday (4) y Booker (13) -cinco inicial-, Brown (2), Nebo (9), Brooks (16) y Ricci (6).