Maledon saca su capa de héroe y libera al Real Madrid

El base francés se erige, junto a Lyles y Garuba, en el salvador de un Real Madrid que se vio perdido ante la locura de partido diseñada por el París Basketball

El Real Madrid saca adelante (95-90) uno de esos partidos que valen doble. Un encuentro en el que durante 32 minutos jugó a lo que quiso su rival, en el que casi siempre fue por abajo en el marcador, en que rozó el desquiciamiento... pero en el que supo regresar a tiempo para sumar una victoria que le permite mantenerse a tiro de los puestos de privilegio de la Euroliga.

El partido fue uno antes del 80-80 y otro en los siete últimos minutos, donde se jugó a lo que Théo Maledon quiso. El francés fue el verdugo de sus paisanos y, junto a la intensidad de Usman Garuba y la fiabilidad de Trey Lyles, permitieron la remontada blanca.

La diferencia fue muy simple: defensa. Los blancos habían encajado 50 puntos en la primera mitad. Llevaban 80 recién estrenado el último cuarto y en los casi nueve últimos minutos sólo encajaron diez. Garuba contagió a sus compañeros, Lyles robó balones, Tavares colocó un tapón tras otro y los franceses cada vez tuvieron que arriesgar más. Y fallaron. Ante esto, faltaba meter los ataques y de eso se encargaron Lyles y un Maledon que se ganó a la afición madridista.

Hasta ese momento, el partido fue una locura, jugado a una velocidad vertiginosa, con transiciones muy rápidas y tiros liberados con los que los franceses castigaron al Madrid en todo momento. El equipo parisino sabía que los blancos tenían problemas en el lanzamiento exterior y los obligaron también a acudir a ese recurso.

Scariolo no logra dar con la tecla

Scariolo trató de todas las formas de cambiar el ritmo, de hacer que sus jugadores jugaran en el poste o de forzar esas superioridades interiores donde saca tanto partido. Salvo en momentos donde Tavares estuvo imparable, no lo logró. El París Basketball cumplía su plan a rajatabla y sólo la enorme calidad merengue y unos parciales a favor en cada uno de los dos primeros cuartos le permitieron irse sólo uno abajo (49-50) al descanso.

El tercer cuarto fue más de lo mismo y un 0-6 de inicio lo confirmó. El equipo parisino amenazó en varias ocasiones con escaparse y tuvo ventajas que rondaron los diez puntos, aunque Lyles y Maledon lo arreglaron al final para, al menos, llegar vivos (70-74) al último cuarto.

Fue un preludio de lo que llegaría luego, ya que estos dos mismos protagonistas fueron los verdugos de los parisinos. Aunque el equipo francés anotó seis puntos en poco más de un minuto, en el arranque, ahí se acabó su producción. El Madrid, al fin, encontró la forma de defender y su enemigo empezó a fallar. Los blancos se olvidaron de los triples por un mmento y empezaron a buscar la pintura, y ahí hicieron estragos. Especialmente Maledon con sus penetraciones.

A partir del 80-80 sólo hubo un equipo y, pese a un 5-0 de parcial para el París Basketball cuando todo parecía decidido, el Madrid ya no aflojó y acabó llevándose el triunfo en los instantes finales.

Ficha técnica del Real Madrid 95-90 París Basketball

Real Madrid (24+25+21+25): Campazzo (7), Abalde (4), Okeke (9), Hezonja (6), Tavares (16), -cinco inicial-, Maledon (21), Llull (2), Lyles (14), Deck (8), Garuba (6), Krämer), Len (2).

París Basketball (21+29+24+16): Hifi (11), Morgan (3), M'Baye (10), Stevens (11), Faye (4) -cinco inicial-, Cavaliere (3), Herrera (12), Rhoden (19), Dokossi (3), Ouattara (14).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Sergio Silva (Portugal) y Stefan Calic (Serbia). Sin eliminados.

Incidencias: Theo Maledon anotó -en uno de sus triples- el punto un millón en la historia del torneo