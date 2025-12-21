El Real Madrid recibe una gran alegría desde Murcia

El UCAM supera al Valencia Basket y se aúpa a la segunda posición, igualado con los valencianos y a un triunfo de los blancos, líderes en solitario de la ACB

El Real Madrid se escapa al frente de la Liga ACB. Si desde la semana anterior se había quedado solo como líder de la tabla después de que el Valencia Basket aplazara su partido por el temporal, ahora hace 'oficial' su ventaja después de que el equipo taronja haya caído (92-80) en Murcia en el duelo que enfrentaba a los dos últimos rivales del Madrid en las dos últimas finales de la ACB.

El Valencia Basket acusó el largo viaje a Jerusalén y su partido ante el Maccabi y se llevó un segundo palo en tres días. Ante un UCAM Murcia que ha comenzado muy bien la temporada, los de Pedro Martínez sufrieron la inspiración de un Michael Forrest, que acabó con 30 puntos en 24 minutos y lideró a los suyos hacia el triunfo.

Los murcianos, que se habían quedado con la tercera plaza del campeonato español la pasada semana con su triunfo ante el Joventut, ocupan provisionalmente la segunda tras esta victoria y ratifican su favoritismo para situarse como cabezas de serie en la próxima Copa del Rey.

Pese a que el Valencia Basket salió muy fuerte, tratando de marcar territorio y olvidar lo vivido en Israel, tras unas ventajas iniciales taronjas fueron los universitarios los que tomaron el mando. Un parcial de 9-2 equilibró el final de una primera manga que finalizó con victoria visitante (19-21) por la mínima.

Con Forrest enchufado desde el principio, el UCAM tomó el mando en el segundo cuarto, con ventajas cortas, pero que no decaían y que se fueron hasta los ocho puntos (41-34) al descanso gracias sobre todo a la superioridad murciana bajo los tableros.

El UCAM Murcia se escapa

Dylan Ennis y Devontae Cacok tomaron el relevo de Forrest y marcaron una diferencia (56-40) que ya empezó a preocupar al que, hasta la pasada semana, era líder de la Liga. Pero cuando a este Valencia Basket se le complica todo, siempre tiene la carta de Darius Thompson que nunca falla. Acompañado de los puntos de Puerto y Pradilla, y arriesgando desde más allá del arco, los levantinos llegaron a acortar la desventaja a la mitad (63-55) antes del último acto.

Aunque Thompson logró acercar aún más a su equipo, el UCAM controló la situación y, gracias a Forrest, no permitió que la alarma cundiera en el bando local. El norteamericano lideró otro estirón que llevó la ventaja a un 77-63 que se antojaba difícil de recuperar. El Valencia lo logró gracias, esta vez, a Omari Moore y a Costello, pero una jugada absurda a minuto y medio para el final finiquitó el duelo.

Braxton Key cometió falta sobre el triple de Ennis y recibió una técnica por protestarla. El marcador, en ese momento, era de 83-77 y, tras anotar Forrest el punto de la técnica y Ennis los de la personal, el 86-77 ya finiquitó una contienda que aún tendría varios intercambios de canastas que dejaron el marcador final.

Ficha técnica del UCAM Murcia 92-80 Valencia Basket

UCAM Murcia Club Baloncesto (19+22+22+29): DeJulius (7), Ennis (18), Raieste (7), Hicks (-) y Cate (2) -cinco inicial-, Cacok (9), Michael Forrest (30), Sant-Roos (10), Radebaugh (7) y Falk (2).

Valencia Basket Club (21+13+21+25): Darius Thompson (13), Badio (6), Kameron Taylor (11), Pradilla (9) y Reuvers (4) -cinco inicial-, Puerto (5), De Larrea (2), Key (2), Montero (4), Moore (15) y Costello (9).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Alfonso Olivares Iglesias e Iyán González Gálvez. Sin eliminados.