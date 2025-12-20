El Real Madrid apaga el fuego con gasolina

Mario Hezonja emerge tras dos partidos malos para sacar adelante un partido que se le había complicado a los de Scariolo; importante triunfo lagunero en Girona con un gran Van Beck

El Real Madrid tuvo que tirar de sus mejores argumentos para no perder el liderato en la Liga ACB después de ver cómo se le complicaba un partido que había empezado bien en Lleida y en el que afrontó el último cuarto con todo en el aire.

El 81-88 no hace honor a lo mucho que apretaron los ilerdenses en Barris Nord, donde afrontaron los dos últimos minutos a dos posesiones del triunfo, pero fallaron en el momento clave y permitieron a los blancos cerrar el partido de forma plácida.

La experiencia y calidad de los pupilos de Sergio Scariolo les permitirá disfrutar la Navidad como líderes de la Liga española, ya que no vuelven a jugar hasta que el viernes lo hagan en Euroliga frente al Mónaco a domicilio.

Tras dos partidos irregulares, apareció el mejor Mario Hezonja. El croata fue imparable para los ilerdenses y, con 22 puntos, lideró a un Madrid que disfrutó de la habitual regularidad del italiano Procida (14 puntos) en Liga o del buen momento de Maledon (13) y Campazzo (11), claves el jueves frente al París Basketball y este sábado el Lleida.

Por el Hiopos, el húngaro György Golomán fue el mejor del cuadro burdeos. Anotó 15 puntos, capturó 8 rebotes y sumó 19 dígitos de valoración. Aunque, junto a él, sólo Agada (12) y Walden (10), saliendo desde el banco, sumaron dobles dígitos.

La Laguna Tenerife asalta el fortín de Fontajau (89-96)

En el otro partido del sábado en la ACB con uno de los equipos de arriba implicados, La Laguna Tenerife logró un triunfo ajustado y de mérito en Girona (89-96) ante un rival que llevaba una clara marcha ascendente. La exhibición estelar de Wesley van Beck, autor de 27 puntos con un 8/9 en triples, permitió a los de Txus Vidorreta asaltar el fortín de Fontajau.

El equipo insular se ha logrado rehacer tras caer hace dos semanas ante el Real Madrid y ha cosechado dos victorias difíciles que le mantienen como tercero en la clasificación tras los blancos y el Valencia Basket. Van Beck capitaneó el octavo triunfo ligero en 11 jornadas, escoltado por Aaron Doornekamp y Marcelinho Huertas, ambos con catorce puntos. El La Laguna Tenerife acabó con un 18/31 en triples (58%) que resultó clave para batir a los de Moncho Fernández.

El equipo local, que compitió de tú a tú con los laguneros, logró rehacerse y neutralizar la desventaja de los dos primeros cuartos y entró en los diez últimos minutos por delante (75-73). La igualdad se mantuvo en los primeros minutos del desenlace final, pero liderados por Fitipaldo, los insulares se escaparon y ya no permitieron que el Básquet Girona volviera al partido.

Livingston II, autor de 23 puntos, y Sergi Martínez (20) fueron los mejores del equipo local, que también aprovechó un buen partido del exbético Hughes (13), aunque no les dio para sumar un nuevo triunfo en casa.