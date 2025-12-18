Llega Kostadinov y buscan un escolta anotador: "Esperaba más de otros jugadores"

El Morabanc Andorra presenta a su último fichaje, un jugador formado en la cantera del Real Madrid, y apunta a más cambios en la línea exterior

El Morabanc Andorra ha ido de menos a más en este arranque de temporada. Su inicio hizo temer por un posible descenso y la mejoría experimentada con el paso de las semanas le ha permitido salir del pozo y empezar a mirar más a los puestos de Copa del Rey.

No obstante, sabe que necesita algo más para llegar ahí y por eso, su director deportivo, el exjugador Francesc Solana, se está moviendo para mejorarle el plantel a Joan Plaza.

La primera incorporación que ha llegado ha sido el joven ala pívot búlgaro Konstantin 'Kostas' Kostadinov, que el pasado lunes rescindía su contrato con el La Laguna Tenerife y, poco después, anunciaba su fichaje por el equipo andorrano. Se trata de un jugador de 22 años que lleva desde infantil en España, cuando aterrizó en el Real Madrid. En la cantera blanca realizó toda la etapa de formación antes de fichar por el conjunto lagunero, que lo ha tenido cedido en el Palencia y el Lucentum Alicante.

Su regreso, este verano, a la disciplina tinerfeña no ha sido la mejor idea para él. Apenas ha participado en cuatro partidos con Txus Vidorreta, en los que ha promediado 1,8 puntos, 0,5 rebotes y 1,3 de valoración en menos de cuatro minutos de juego. Ante eso, parecía lógico que buscase una alternativa. Y también que La Laguna Tenerife no le pusiera impedimentos para dejarlo marchar.

"Los primeros días han sido espectaculares. Eso sí, lo he pasado mal con el cambio del calor al mucho frío que hace aquí. El club me ha acogido muy bien y estoy muy contento de poder jugar aquí. El fichaje hace tiempo que lo intentábamos y mis excompañeros de Tenerife que jugaron aquí me dijeron cosas muy buenas del país", afirmaba Kostadinov, que lleva casi toda la semana ya entrenándose junto a sus juevos compañeros, de los que ya ha podido comprobar su potencial.

Kostadinov avisa: "Aportaré muchos mates"

"Tienen mucho talento y tienen jugadores muy rápidos y potentes. Quizás les falte algo para ganar muchos más partidos, pero ahora creo que lo conseguiremos", añadía el búlgaro, quien también desvelaba lo que él puede aportar: "Aportaré muchos mates. Desde pequeño siempre he sido un saltarín y siempre dejo esos 'highlights'. Además, también aportaré físico y a subir el nivel del equipo".

Así mismo, desveló lo que le ha faltado en Tenerife, donde no ha podido aportar lo que cree que puede. "Yo soy un chico de 22 años que quiere jugar. Es un equipo de veteranos y yo ahí no podía hacer nada. Ahora aquí tendré la oportunidad de enseñar lo que puedo dar en pista", indicaba.

Con él, el Morabanc Andorra ya cuenta con tres jugadores para la posición de ala-pívot, ya que se une a Yves Pons y a Justin McKoy, aunque este último podría salir. Y no sería el único cambio, pues Francesc Solana ha reconocido que buscan un escolta anotador. "Estamos mirando como reestructuramos el juego exterior. Esperaba más de otros jugadores. No estoy decepcionado, pero esperaba más de algunos de ellos", avisaba el director deportivo del MoraBanc.