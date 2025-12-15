El Covirán Granada hace oficial el regreso de Jassel Pérez

Las complicaciones que se han encontrado los andaluces en el mercado han hecho que finalmente hayan optado por recuperar al dominicano, que estaba cedido en el Grupo Alega Cantabria de Primera FEB

Ramón Díaz comentó hace escasos días que el plan del Covirán Granada pasaba ineludiblemente por reforzarse de manera casi inmediata, ya que en cuestión de días habían sufrido hasta tres bajas; eso sí, de igual modo avisaba de lo difícil que es moverse en el mercado en el mes de diciembre, algo que ha llevado a los andaluces a decantarse por repescar a Jassel Pérez.

Así es. El exterior dominicano, quien es propiedad del club rojinegro desde que realizó su fichaje durante el pasado verano, se incorpora de manera inmediata a los entrenamientos de los granadinos, rompiéndose de esta manera su cesión al Grupo Alega Cantabria de Primera FEB, conjunto en el que estaba siendo pieza esencial con varias actuaciones de excelso nivel en ataque.

Lo cierto es que los entrenados por Ramón Díaz, quien coincidió con Jassel Pérez en Capitanes, ha decidido hacer efectiva la cláusula que les permitía recuperar al dominicano a partir del 15 de diciembre con celeridad, ya que perder en las últimas fechas a Elias Valtonen y Jovan Kljajic así lo exigía.

En cuanto a la llegada de Jassel a la ciudad de la Alhambra, esta se producirá esta misma noche, lo cual permitirá que mañana martes se ponga rápidamente a las órdenes Ramón Díaz, quien dirigirá la que será la primera sesión de trabajo del escolta con sus nuevos compañeros. Ramón Díaz quiere que entre en dinámica cuanto antes y que entienda el sistema de juego que emplea.

El rendimiento de Jassel Pérez en Primera FEB

Si el Covirán Granada ha optado por dar este paso se debe en parte al buen papel de su jugador en el Grupo Alega Cantabria. El dominicano, de 24 años, ha disputado un total de 10 partidos en Primera FEB para marcharse a un promedio 15 puntos con un 50 por ciento de acierto tanto en lanzamientos de 2 puntos como en triples. A dicha anotación ha sumado además 4 rebotes y 3,3 asistencias para 16 de valoración.

Lo cierto es que Jassel ha hecho auténticos partidazos con el conjunto cántabro. Ya en su debut, contra el Monbus Obradoiro, conjunto a los suyos a la victoria al irse hasta los 30 puntos para 36 de valoración. Y el último, este pasado fin de semana contra el Hestia Menorca, le ha servido para aportar 21 tantos y 27 de valoración gracias también a sus 2 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperaciones, ganando el partido por 83-80.