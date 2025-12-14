El UCAM se queda la tercera plaza de la ACB a costa de Ricky Rubio

El equipo murciano sigue mostrándose muy fiable en casa y se hace con un triunfo clave ante un Joventut que peleó hasta el final

El UCAM Murcia se quedó con la tercera plaza provisional de la Liga ACB después de derrotar al equipo con el que compartía posición, un Joventut que vendió cara su derrota, pero que al final acabó cediendo por tres puntos (80-77).

La gran actuación de Dylan Ennis, David DeJulius y Emanuel Cate resultó clave y Howard Sant-Roos puso la puntilla a un Joventut en el que aparecieron los de siempre, un Ricky Rubio que sigue brillando en su regreso y el también veterano Ante Tomic, aparte de un Cameron Hunt que siempre está ahí.

El partido tuvo una primera mitad en la que los verdinegros dominaron y, fruto del juego de Ricky y Tomic, llegaron a ir diez arriba (19-29 y 21-31) y marcharse al descanso con seis de ventaja (32-38).

La segunda mitad fue otra historia, con un UCAM Murcia que tomó la iniciativa y, primero, equilibró el encuentro para, a continuación, tomar la delantera. Con Cate siendo decisivo en ambas zonas y Ennis anotando, los de Sito Alonso se fueron de once (63-54) a ocho del final. Miret trató de parar el partido, pero el UCAM seguía a lo suyo.

Ahí apareció el mejor Cameron Hunt, que lideró una remontada que casi culmina el Joventut cuando se puso uno abajo (74-73) a 43 segundos del final. El balón quemaba, pero Sant-Roos tomó la responsabilidad en los instantes finales y tuvo la sangre fría para mantener a su equipo por delante hasta el triunfo final. "Al final ejecutamos mal cuando teníamos la posibilidad de llevar al partido a la prórroga, lo cual hubiera tenido bastante sentido", se lamentaba el técnico verdinegro, Dani Miret.

El Surne Bilbao da otro paso hacia la Copa (93-75)

Previamente se había disputado otro partido también decisivo en la lucha por la Copa del Rey, en el que el Surne Bilbao se hacía fuerte en casa y sumaba un triunfo (93-75) que puede ser clave ante un Hiopos Lleida que se ha desinflado en los últimos encuentros.

El abultado resultado final no refleja lo igualado que fue el encuentro, que a mediados del último cuarto sólo iba seis arriba para los Hombres de Negro (72-66). Melwin Pantzar (9) y Justin Jaworski (9 y 4 asistencias) volvieron a liderar a su equipo, un conjunto bilbaíno en el que también aportaron Tryggvi Hlinason (14, 10 rebotes, 5 mates, 3 tapones y 25 de valoración), Darrun Hilliard (16, 6 rebotes, 4 asistencias y 20) y Martin Krampelj (15, 4 y 16). El internacional español Oriol Paulí (12 puntos) y el ex de Unicaja Ejim (15) fueron los mejores del equipo ilerdense.