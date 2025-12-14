El ex del Betis Evans se 'venga' del Covirán Granada

Morabanc Andorra hunde un poco más a los granadinos con una remontada liderada por Shannon Evans; La Laguna Tenerife retoma el camino de los triunfos con una exhibición ofensiva en Lugo

Shannon Evans entró en ebullición, anotó 27 puntos y repartió 6 asistencias, y fue clave para sumar la cuarta victoria de la temporada del MoraBanc Andorra (86-81) contra un Covirán Granada que estuvo por delante hasta casi el final del tercer cuarto, pero que acabó sucumbiendo ante la euforia de la parroquia del Principado.

El equipo de Ramón Díaz, pese a las bajas con las que contaba, realizó un gran primer tiempo, en el que se fue mandando de cinco, pero el desgaste de la corta rotación le pasó factura tras el intermedio y no pudo evitar la reacción de los pupilos de Joan Plaza, liderados por el ex del Betis Shannon Evans. Pese a ello, sabedores de la importancia de sumar ante un rival directo en la zona de abajo, los granadinos insistieron y llegaron a ponerse a dos en el último minuto, aunque no pudieron completar la remontada.

Otro exbético, Lluis Costa, fue el encargado de llevar la batuta de un Covirán que ha crecido mucho desde su llegada, pero que va muy justo de recursos como para que no le pasen factura las ausencias.

Okoye y Pustovyi, ambos con 12 puntos, acompañaron a Evans en la producción andorrana, mientras que los 24 puntos de Bozic y los 20 de Matt Thomas fueron lo más destacad de un Granada que tuvo a cuatro de sus cinco titulares con dobles dígitos, pero en el que apenas aportó el banquillo.

Río Breogán 96-108 La Laguna Tenerife

En el otro partido que se jugó este sábado, aparte del triunfo del Unicaja ante el San Pablo Burgos, el georgiano Giorgi Shermadini (18 puntos, 10 rebotes y 34 créditos de valoración) y el internacional canadiense Aaron Doornekamp (20 puntos y 6 triples) tiraron del carro ante la merma de Marcelinho Huertas y devolvieron al La Laguna Tenerife a la senda del triunfo en Lugo.

El equipo insular fue un vendaval en ataque. Fitipaldo se fue a los 19, Jaime Fernández a los 14 y hasta el propio Huertas, que era duda en las horas previas y salió desde el banquillo unos minutos, alcanzó la quincena. Ante esto el Breogán aportó un juego coral en el que todos participaron y que le permitió seguir vivo hasta el final, aunque con pocas previsiones de poder darle la vuelta al partido.

La victoria permite a los de Vidorreta mantenerse, junto a Unicaja, en la lucha de esa segunda unidad que sigue a los incontestables líderes, Real Madrid y Valencia Basket, con un margen moderado de dos victorias sobre los que pelean por ocupar las últimas plazas de Copa del Rey.