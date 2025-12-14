Sin Tavares, Hezonja, Deck... el Real Madrid arrasa

El equipo madridista vapulea por 112-76 al Bàsquet Girona y, tras la suspensión del partido del Valencia Basket, se queda solo al frente de la Liga ACB

El Real Madrid ya ha puesto la directa. Sin Tavares ni Hezonja, a los que Scariolo dio descanso ante la doble jornada de Euroliga que se avecina, y sin el argentino Gabriel Deck, que fue al que le tocó parar entre los tres extracomunitarios, el Real Madrid barrió (112-73) sin problemas al Bàsquet Girona y se afianza como líder de la Liga ACB, ahora en solitario después de que el Valencia Basket haya aplazado su partido ante el Casademont Zaragoza debido al temporal que azota la península.

Poco habituales como Izan Almansa (12 puntos), Krämer (13), Procida (15) o un Alex Len al que no le dio ni un minuto el jueves ante el Baskonia y que acabó con 7 puntos, fueron claves en un encuentro en el que Sergio Scariolo movió mucho el banquillo y dio minutos a todos, que supieron aprovechar.

"La gente está viniendo cada vez más, está disfrutando de los partidos de casa. Ahora nos volvemos a sumergir en una semana con tres partidos en seis días y tenemos que prepararnos muy bien en lo poco que el calendario nos deja", indicaba el técnico italiano al final del encuentro.

El público vio puntos y espectáculo y hasta cierta igualdad en los dos primeros cuartos, pero el fondo de armario madridista y el descanso de muchos de sus jugadores resulto clave y, en el tercer cuarto, dejaron el duelo cerrado con un parcial de 27-16.

Procida y los tiradores se desatan

Hace tan sólo tres semanas, Scariolo se quejaba de los problemas que tenían sus jugadores en los triples liberados. Esa ansiedad parece haber quedado en el olvido, porque apostaron por ellos y la jugada les salió bien. Anotaba Okeke, Lyles... pero mucha culpa de ello la tiene un Procida que brilla en la ACB cada vez que tiene ocasión y se sale con la selección italiana, pero que es, junto a Kramer, constantemente cortado en Euroliga. Tanto el italiano como el alemán son tiradores y el Girona los sufrió.

"A Procida lo estoy viendo bien. Creo que nos tiene que dar esto y, a la vez, crecer en el cuidado de los detalles, de las pequeñas cosas. (...) Está en su primera experiencia con este nivel de exigencia a nivel de sistema de defensa y ataque. Va creciendo y lo que está mejorando en los entrenamientos es consistente. Sus prestaciones están muy valoradas dentro de nuestro equipo", afirmaba su compatriota, un Scariolo que no se casa con nadie.

Con la superioridad madridista en pista, el Bàsquet Girona se aferró a sus mejores hombres, pero esta vez no aparecieron. Maric, con 12 puntos, fue el máximo encestador, y entre él y Derek Needham lograron tener el partido vivo hasta el 35-35 que brillaba a los catorce minutos. Más no pudieron dar.

Ficha técnica del Real Madrid 112-76 Básquet Girona

Real Madrid (28+31+27+26): Campazzo (10), Feliz (9), Procida (15), Lyles (16), Len (7), -cinco inicial-, Maledon (10), Llull (4), Krämer (13), Okeke (6), Garuba (7), Abalde (3), Almansa (12).

Bàsquet Girona (22+27+16+11): Livingston (10), Needham (10), Sergi Martínez (9), Geben (8), Juan Fernández (4) -cinco inicial-, Busquets (9), Maric (12), Susinskas (-), Hollanders (-), Hughes (9), Vildoza (3), Ferrando (2).

Árbitros: Carlos Peruga, Alberto Baena y Fabio Fernández. Sin eliminados.