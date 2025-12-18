Cambio de equipo en la ACB y adiós a Erik Stevenson

El escolta estadounidense, uno de los fichajes destacados de este verano, no ha cuajado en Zaragoza y ha rescincido; Kostadinov deja Tenerife y se marcha a Andorra

Los equipos de la ACB siguen moviéndose tras pasar el ecuador de la primera vuelta y los cambios se han intensificado en las últimas semanas tras un inicio de campaña interesante, en el que los técnicos ya han podido comprobar lo que el plantel que tenían entre manos ha dado de sí.

A la repesca del dominicano Jassel Pérez, que el Covirán Granada tenía cedido en el Alega Cantabria de Primera FEB y que ha tenido que tirar de él debido a las bajas exteriores con las que se ha encontrado (Valtonen y Kljajic), se han unido dos nombres propios en los últimos días: el escolta norteamericano Erik Stevenson y el ala-pívot búlgaro Kostas Kostadinov.

Stevenson, que llegaba de jugar la Summer League con los Miami Heat y que se había convertido en uno de los fichajes destacados que habían llegado a la ACB este verano, rescindía su contrato con el Casademont Zaragoza pese a tener firmado por lo que resta de temporada y una más.

La vinculación apenas ha durado cuatro meses después de ocupar un rol secundario en los 8 partidos ACB en los que ha participado. Erik Stevenson promedia 5,4 puntos, 1,8 rebotes y 0,8 asistencias en los 13 minutos que ha jugado por partido en el conjunto maño.

“Gracias Marea Roja por todo el apoyo durante mi tiempo en Zaragoza. Os deseo la mejor de las suertes en el futuro”, se despedía el jugador norteamericano, que ya había decidido jugar en Europa después de llamar a la puerta, vía G-League, de los San Antonio Spurs, Dallas Mavericks y Washington Wizards, aparte de los mencionados Heat.

Kostadinov se marcha al Morabanc Andorra

El otro gran movimiento de la semana ha implicado a dos equipos, La Laguna Tenerife y el Morabanc Andorra. Konstantin 'Kostas' Kostadinov llegó a un acuerdo el lunes con el equipo tinerfeño para rescindir el contrato que le unía a él y, poco después, ha confirmado su fichaje por el equipo que adiestra Joan Plaza.

Kostadinov, una de las perlas salidas de la cantera del Real Madrid en los últimos años -militó allí desde infantiles-, no ha acabado de asentarse en el equipo lagunero, con el que había firmado por cinco años hace tres temporadas. Tras sendas cesiones al Palencia y al Lucentum Alicante, este año regresó a La Laguna Tenerife, con el que sólo ha jugado cuatro partidos a las órdenes de Txus Vidorreta.

"Es una incorporación importante para nosotros. Un jugador que hacía tiempo que seguíamos y que ahora hemos podido aprovechar la oportunidad que nos ha dado el mercado. Joven, pero con experiencia en la ACB. Es un fichaje de futuro que viene a Andorra con ambición para crecer", señalaba el director deportivo del MoraBanc, Francesc Solana, sobre este director deportivo del MoraBanc búlgaro de 22 años.

Kostas Kostadinov compartirá ahora posición en el Morabanc Andorra con Yves Pons y Justin McKoy, aunque este último podría salir.