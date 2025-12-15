Xavi Pascual, sin medias tintas con su Barça: "Siempre tenemos que encontrar un camino para ganar"

El entrenador de los blaugrana destaca la mentalidad del grupo tras ser capaz de imponerse con claridad en cancha del BAXI Manresa pese a las bajas

Cuando el Barça contrató a Xavi Pascual se esperaba justo lo que está ocurriendo. Tras años de altibajos y sinsabores, los azulgrana no es que sean el mejor equipo de Europa, pero sí uno que vende carísima su piel y que si te despistas te saca del partido. Justo eso está ocurriendo en la Liga ACB, competición en la que el reputado técnico ha eliminado por completo las sorpresas desagradables para casi convertir en trámite jugar contra equipos que se presuponen inferiores; y sí, en ese recorrido mucho ha tenido que ver cómo ha sido capaz de recuperar a Willy Hernangómez.

Muy criticado casi desde su llegada al equipo hace tres veranos, tanto como para que desde el propio club se le buscase una salida, ahora el internacional español ha encontrado esa confianza que le faltaba para dar un rendimiento mucho mejor; tanto es así que Xavi Pascual no duda a la hora de elogiarle tras el triunfo en cancha del BAXI Manresa por 62-89.

"Hoy ha dado un paso adelante. Si queremos ganar él tiene que ser muy importante. Estoy muy contento con su trabajo", comenta sobre el pívot madrileño, que sumó 12 puntos, nueve rebotes y 19 créditos de valoración en el Nou Congost en un partido marcado por las bajas.

Justo ese es otro de los aspectos que destaca el entrenador del Barça, el hecho de que hayan sido capaces de sobreponerse a tanto lesionado; y es que si ya eran muchos antes del salto inicial, Jan Vesely sufría un esguince de tobillo a los tres minutos de empezar...

"Hoy teníamos fuera un quinteto: Laprovittola, Cale, Parra, Shengelia. y Jan, cinco jugadores importantísimos. Nos ha venido todo de golpe, pero esto va así. Nuestra mentalidad es que no existen las excusas y que siempre tenemos que encontrar un camino para ganar", sentencia.

Un recálculo necesario hacia la victoria

Pascual ha asegurado que al equipo le ha costado "dirigir" el encuentro por las bajas y que ha tenido que hacer un "tetris" para "ir cuadrando los minutos e intentar que no se dispararan y además estar bien en la pista", pero ha destacado que el Barça ha completado un buen partido.

"Nos ha faltado un poco de energía y con una rotación más hubi��ramos estado un poco mejor, pero en general damos el partido por bueno. El equipo ha sido inteligente para controlar la transición ofensiva del Manresa, uno de los equipos que mejor corren de la liga. Ahora a afrontar una semana muy difícil", sentencia.