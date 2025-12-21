El Barça se da otro baño ante Ricky y Xavi Pascual señala el punto clave

El equipo blaugrana le gana el Joventut (90-80) apenas 36 horas después de jugar tres prórrogas ante el Baskonia; "La defensa ha sido excelente en ciertos momentos y eso ha sido determinante", admitía el entrenador culé

El Barça sigue imparable. Apenas 36 horas después de haberse pegado un palizón de 55 minutos ante el Baskonia y sin los lesionados Toko Shengelia y Will Clyburn, los pupilos de Xavi Pascual superaron al Joventut y vengaron la derrota de este verano en la Liga Catalana, que dejó a los blaugranas sin título.

El equipo barcelonista, con Punter (20 puntos) y Satoransky (16) como estrellas, como el viernes ante el Baskonia, y un Willy Hernangómez que cada vez es más protagonista fue capaz de remontar un marcador adverso al descanso y, tras un gran tercer cuarto dejó finiquitado un choque que puede ser clave en la lucha por las plazas de cabeza de serie de la Copa del Rey.

Los barcelonistas no han perdido en Liga desde que Joan Peñarroya dejó el equipo y ni siquiera las bajas les frenan. Esta vez pudo recuperar a Jan Vesely, pero tanto él como Laprovittola, que volvió en la Euroliga, aún no están al cien por cien. Y Punter parece haber dejado atrás las dudas que le acompañaban desde que aterrizó y se encuentra con una confianza que le hace imparable.

"Hemos cambiado el signo del partido cuando hacía falta, hemos jugado con más intensidad, algo muy difícil cuando juegas tantos partidos seguidos. Nuestro tercer cuarto ha sido muy bueno y eso nos ha dado confianza para el resto del partido. La defensa ha sido excelente en ciertos momentos y eso ha sido determinante", analizaba Xavi Pascual al término del encuentro.

El Barça lo arregla con su defensa

La realidad es que la defensa barcelonista estuvo bien en ese tercer cuarto decisivo y en el primero, los dos que ganó el Barça, pero no lo estuvo tanto en el segundo, lo que le costó ir abajo al descanso. Y tampoco en el desenlace, aunque tampoco le hizo falta porque sus hombres lograron mantener la renta obtenida.

En el Joventut, Ricky Rubio (7 puntos) no estuvo como en anteriores partidos en su regreso al Palau y su equipo lo pagó. Tomic (19 puntos) y Hunt (18) sí estuvieron a la altura de lo que un partido de este tipo requería, pero no fue suficiente.

"El Barça venía de jugar jornada doble en Euroliga y tres prórrogas el pasado viernes, motivo por el cuál debíamos salir a por todas, y no ha sido así. No me voy frustrado de aquí, simplemente podríamos haberlo hecho mucho mejor", reconocía molesto Dani Miret, técnico de la Penya.

El triunfo ante el Joventut permite al Barça cazar a sus vecinos en la tabla y asentarse en posiciones de 'play off', con dos victorias de ventaja sobre el noveno.

Ficha técnica: del Barça 90-80 Joventut

Barça (26+8+31+25): Satoransky (16), Punter (20), Cale (11), Norris (6), Hernangómez (13) -cinco inicial-; Marcos (-), Vesely (4), Brizuela (4), Laprovittola (8), Keita (-) y Parra (8).

Joventut Badalona (17+23+15+25): Hakanson (10), Hunt (18), Kraag (12), Ruzic (2), Tomic (19) -cinco inicial-; Drell (3), Rubio (7), Vives (-), Allen (-), Birgander (4) y Hanga (5).

Árbitros: Rafael Serrano, Joaquín García y Ariadna Chueca. Sin eliminados.