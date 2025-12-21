El Barça confirma la gravedad de la lesión de Will Clyburn: podría estar sin jugar más de 15 partidos

La entidad blaugrana ha anunciado que el alero deberá parar al menos seis semanas a causa de la lesión sufrida en el bíceps femoral de la pierna izquierda

Se cumplen los peores pronósticos con Will Clyburn. Tras verle caer lesionado en el choque de Euroliga ante Baskonia todos estaban expectante por ver qué decían las pruebas médicas. Pues bien, estas han desvelado que el alero sufre exactamente una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá en el dique seco un mínimo de seis semanas, según ha informado el club catalán justo antes de la disputa del derbi ante el Joventut Badalona.

Como decíamos, Clyburn sufrió la mencionada dolencia durante el último choque de Euroliga ante Baskonia (134-124) y no pudo volver a la pista. Ya en ese momento se pensaba que al ser algo muscular la ausencia del jugador podría ser prolongada, pero nadie pensaba en que llegase a mes y medio, confirmando de paso que se perderá partidos clave de cara a poder sellar la clasificación para la Copa del Rey.

Y no es una baja cualquiera. El alero estadounidense era uno de los jugadores más en forma del equipo dirigido por Xavi Pascual, con unos promedios de 11 puntos y 4,3 rebotes por encuentro. Además, gran parte del peso del ataque del equipo pasaba por sus manos, por lo que el preparador de Gavà deberá buscar alternativas para que el buen momento del conjunto, con ocho triunfos consecutivos, no se vea frenado.

Como no todo puede ser negativo, el conjunto de la Ciudad Condal también ha comunicado que ya está disponible para el duelo ante el Joventut de este domingo el pívot checo Jan Vesely, que se perdió los últimos compromisos tanto de la Liga Endesa como de la Euroliga por un esguince de tobillo.

Regreso seguro para la Copa del Rey

Pensando ya en el momento en el que Clyburn pueda volver a las pistas, las cuentas no están del todo claras, pero lo que es seguro es que debería estar ya en forma de cara a la Copa del Rey. Contando seis semanas podríamos fijar su retorno para finales del mes de enero, por lo que se perderá un gran número de encuentros, incluyendo dos clásicos ante el Real Madrid.

Si el pronóstico no cambia en las próximas fechas el alero podría llegar a quedarse sin participar en más de 15 partidos. Así, es seguro que no estará en diciembre contra Penya, Fenerbahçe, Bilbao Basket y Mónaco. Ya en enero, tampoco debería estar disponible ante Zaragoza, Real Madrid, Maccabi, Partizán, Granada, Real Madrid (Euroliga), Burgos, Dubai, Asvel y La Laguna Tenerife. Pasado el choque contra los canarios, la fecha exacta de vuelta podría ser el 29 de enero contra Olympiacos. En ese momento, en el Pireo, aún quedarían unas dos semanas para la Copa del Rey.