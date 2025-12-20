Xavi Pascual le da un doble vuelco al Barça: "Es un partido que representa los valores del Palau"

El entrenador de la entidad blaugrana ha conseguido en unas semanas que el equipo brille hasta el punto de sumar ocho triunfos consecutivos y, de paso, enganchar a una afición que vibra con los suyos como no pasaba desde hacía años

Cuando se empezó a hablar de que Xavi Pascual podía regresar al Barça en sustitución de Joan Peñarroya la respuesta generalizada fue: 'Es justo lo que necesita el equipo'. Por el legado de su primera etapa (Euroliga incluida), por su gen competitivo, por su carácter, por el momento de debilidad de la institución. No es que se diese por hecho que sería el salvador tras dos duros años sin títulos, pero sí se estaba convencido de que si alguien podía removerlo todo y hacer que el equipo despertase era él. Pues bien, lo ha hecho, y no solo sobre la pista.

Salta a la vista que el Barcelona juega mejor, sobre todo en defensa. Antes sus partidos parecían una moneda al aire porque las desconexiones y hacerle daño era casi un hecho en cualquier momento. Ahora no. En el presente más bien se trata de buscar las vueltas para poder batir a un conjunto que se ha vuelto una roca, que cuando parece está contra las cuerdas se levanta y asesta el golpe definitivo.

Un Palau Blaugrana en pie

Mucho de eso tuvimos anoche en partido de Euroliga contra Baskonia. Los vitorianos dominaron con cierta claridad durante mucho tiempo, pero los blaugranas no se rindieron y el partido de acabó decidiendo tras tres prórrogas que terminaron sonriendo a los de la Ciudad Condal por 134-124. Cerrado el encuentro, Xavi Pascual habló de sus chicos, claro, pero también de cómo el Palau Blaugrana les llevó en volandas.

"Es un partido que representa los valores del Palau. Es algo especial. Nunca lo había vivido. Ha sido espectacular. En el Barça y en Catalunya somos muy grandes. Cuando queremos estar al lado del equipo, somos los mejores", comenta sobre el hecho de ver a toda la grada en pie antes del comienzo de una prórroga.

Xavi Pascual, su orgullo... y el de todos

Esa es la palabra que está marcando esta nueva andadura de Pascual en el Barça. El orgullo de entrenar al equipo, de defender la camiseta, de ganar partidos, de animar a los tuyos... Todo eso ha calado hondo a todos los niveles y el resultado se vio anoche con una comunión entre parqué y grada que recuerda a éxitos pasados.

"Mis jugadores han ido al límite de sus posibilidades. Han tirado de carácter y, a pesar de las dificultades, sentía que íbamos a ganar. Es verdad que en la segunda prórroga parecía que estaba perdido. Me siento muy contento y orgulloso de mis jugadores. Durante las prórrogas he pensado que, ganando o perdiendo, les diría lo mismo en el vestuario: que me siento orgulloso de ellos. El público ha sido clave para ganar este partido", sentencia.