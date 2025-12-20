Un festival de 260 puntos con el final más cruel

Kevin Punter, con 43 puntos, deja al Baskonia sin premio cuando ya saboreaba su primera victoria fuera en Euroliga en más de un año

Sin Shengelia, sin Vesely, sin Clyburn desde el segundo cuarto, perdiendo de nueve en la segunda prórroga y de siete con balón para el Baskonia a 1,21 del final, casi todo el partido a remolque de un Baskonia que llegó a ganar de 15... El Barça tuvo muchas veces perdido un partido que acabó ganando (134-124) y haciendo historia, con la mayor puntuación conseguida en la Euroliga en los 25 años de competición.

Lo que depararon el Baskonia y el Barça fue un partidazo para ver repetido una y otra vez, en el que los blaugranas fueron a remolque, pero también perdonaron en la última jugada y en la primera prórroga. En la que el Baskonia tuvo la segunda en el bolsillo. Y en el que, en la tercera, los vascos no pudieron más y Satoransky se encargó de poner el finiquito.

Kevin Punter asumió la responsabilidad cuando peor estaba su equipo y esta vez no falló. Los 43 puntos con los que acabó sólo están a la altura de las grandes estrellas. Sus triples en los momentos complicados de esa segunda prórroga y del último cuarto. Su canasta en el último segundo que llevó a la tercera prórroga... será recordado por muchas cosas en este partido. Como también Howard (33 puntos) y Luwawu-Cabarrot (26), pero como perdieron...

A lo largo de 55 minutos hubo muchos partidos en uno, aunque en la mayoría de ellos saldría ganador el Baskonia. Fue mejor durante 35 de los 40 minutos reglamentarios. Estuvo por delante desde el principio hasta casi el final, pero también pudo perder cuando el Barça se puso tres arriba a 25 segundos del final. Howard lo arregló en esa ocasión.

Clyburn, otra lesión más en el Barça

Entre medias, Diop se había marcado un partidazo, pero su equipo pagó sus rápidas faltas personales; Clyburn se había lesionado cuando era, junto a Punter, el único que tiraba del carro blaugrana; y el júnior Keita había aparecido para demostrar que merece más minutos en la rotación que el errático Fall. En un partido de 260 puntos poco se puede ver negativo en ataque, pero también lo hubo, como el desacierto de Brizuela o de Spagnolo, uno por bando; o las limitaciones que recién recuperado Laprovittola mostró.

El desenlace, sin embargo, eclipsó lo demás. El Barça logró, tras una lucha tenaz, darle la vuelta al marcador en el último minuto reglamentario en su primer milagro. Pero Howard, con un triple increíble, prolongó una agonía que tuvo su continuación en una primera prórroga igualada, en la que todos fallaron en la recta final para prolongar cinco minutos más el encuentro.

La segunda prórroga fue la clave. Primero porque el Baskonia se fue de nueve. Luego, porque el Barça se acercó con un triple más adicional de Punter. Y finalmente, porque con siete arriba y a balón a 1.21 del final para los vitorianos, una absurda antideportiva de Diakité lo cambió todo. Siete puntos consecutivos de Punter obraron el milagro. La tercera prórroga ya la hemos contado: balones a Satoransky al poste para que anotara una y otra vez mientras los baskonistas, cansados, fallaban con la misma facilidad. Triunfo de los que no se olvidan.

Ficha técnica del Barça 134-124 Baskonia

FC Barcelona (17+30+23+27+37): Punter (43), Norris (5), Satoransky (23), Hernangómez (12), Clyburn (12) - cinco inicial - Marcos (-), Cale (5), Brizuela (11), Fall (-), Laprovittola (7), Keita (9) y Parra (7).

Kosner Baskonia (26+27+22+22+27): Howard (33), Kurucs (9), Forrest (9), Radzevicius (3), Diop (14) - cinco inicial - Diakite (14), Simmons (4), Omoruyi (5), Luwawu-Cabarrot (26), Spagnolo (-) y Frisch (7).

Árbitros: Robert Lottermoser, Milan Nedovic y Manuel Attard. Expulsados Forrest y Diop (Kosner Baskonia) por cinco faltas personales.