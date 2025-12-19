Barça - Baskonia en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo
Retransmisión en directo del Barça - Baskonia correspondiente a la jornada 17 de la Euroliga 2025-2026
Barça 34-42 Baskonia (17')
Antideportiva clara de Spagnolo contra Willy Hernangómez
Barça 34-42 Baskonia (16')
Otra penetración y dos más uno para Clyburn; anota el adicional
Barça 31-42 Baskonia (16')
Falta de Clyburn y tres tiros para Luwawu-Cabarrot; anota los tres
Barça 31-39 Baskonia (16')
Pantalla de Willy Hernangómez anota Clyburn
Barça 29-39 Baskonia (14')
Diakité rompe la racha en la pintura
Barça 29-37 Baskonia (14')
Myles Cale anota los dos tiros libres y completa un parcial de 7-0 para el Barça
Cale provoca una falta tras dos rebotes ofensivos y Galbiati trata de parar la reacción del Barça con un tiempo
Barça 27-37 Baskonia (13')
Robo y contragolpe de Will Clyburn, que anota y recibe la falta de Kurucs; anota el adicional
Barça 24-37 Baskonia (13')
Contesta Kevin Punter, que ya lleva diez puntos
Barça 22-37 Baskonia (12')
Luwaku eleva, con un triple, la ventaja a quince puntos
Barça 22-34 Baskonia (12')
Gran penetración de Punter, el otro que está anotando en este partido para los blaugranas
Barça 20-34 Baskonia (12')
Kalifa Diop anota dos tiros libres tras falta de Keita
Barça 20-32 Baskonia (12')
Mate de Keita, que es el que está sosteniendo al Barça en estos minutos
Barça 18-32 Baskonia (11')
Otro triple de Markus Howard, ante Punter
Barça 18-29 Baskonia (11')
Keita falla el primer tiro libre y anota el segundo
Barça 17-29 Baskonia (11')
Rebote ofensivo de Diop y Howard anota un triple desde la esquina
FINAL DEL PRIMER CUARTO: Barça 17-26 Baskonia
Barça 17-26 Baskonia (10')
Otro error de Brizuela en la penetración
Barça 17-26 Baskonia (10')
Falló Brizuela, pero el Baskonia falla en el rebote y será balón para el Barça con 1,9 para el final
Barça 17-26 Baskonia (10')
Trent Forrest anota ante Juani Marcos; queda un ataque
Barça 17-24 Baskonia (10')
Khalifa Diop aprovecha su fortaleza ante Keita, pero responde Brizuela
Barça 15-22 Baskonia (9')
Cale, al fin, mete un triple para el Barça
Barça 12-22 Baskonia (9')
Omoruyi sólo anota uno de los dos tiros libres que tiene
Barça 12-21 Baskonia (9')
Mate del júnior Keita, que tiene un desparpajo que asombra
Barça 10-21 Baskonia (8')
Diakité anota dos tiros libres tras falta de Fall; quedan dos minutos para el final del cuarto
Barça 10-19 Baskonia (8')
Triple de Howard con dos defensores encima
Barça 10-16 Baskonia (6')
Frisch se estrena en la cara de Joel Parra
Barça 10-14 Baskonia (5')
Canaastón de Punter, que se ha tirado contra el '5' del Baskonia y lo ha superado
Barça 8-14 Baskonia (4')
Gran canasta de Forrest pese a la oposición de Willy
Barça 8-12 Baskonia (4')
Kevin Punter parece entrar en racha y cuando éste lo hace...
Barça 6-12 Baskonia (4')
Kevin Punter se estrena, pero Diop contesta muy rápido
Barça 4-10 Baskonia (3')
Triple de Kurucs, muy solo en la esquina el letón
Barça 4-7 Baskonia (3')
Gran canasta de Satoransky desde prácticamente debajo de la canasta del Baskonia
Tiempo muerto de Xavi PAscual, que no ha tardado en parar el partido ni dos minutos
Barça 2-7 Baskonia (2')
Trent Forrest penetra y anota pese a las torres balugranas; otro fallo del Barça y triple de Markus Howard
Barça 2-2 Baskonia (1')
Contesta Willy Hernangómez en la pintura
Barça 0-2 Baskonia (1')
Diop, muy solo, inaugura el marcador con una bandeja
COMIENZA EL PARTIDO
Los jugadores ya están en la pista, se saludan en el centro... Esto va a empezar
Vuelve Laprovittola
Gran noticia para el Barça. Xavi Pascual confirma al argentino entre los convocados ante el Baskonia. Tras casi cuatro semanas de baja se había perdido los partidos ante el Asvel, Estrella Roja, Olympiacos y París en Euroliga, y frente a Morabanc Andorra y Baxi Manresa en la ACB. También se perdio otros seis en el arranque de temporada
Aunque la diferencia en la clasificación es importante y el Barça está muy por encima del Baskonia, sus números en la Euroliga son muy parejos. El Barcelona, tal vez, sólo domina en el porcentaje de tres. Podría ser un partido más igualado de lo que se prevé.
Xavi Pascual, técnico del Barça
"De los últimos 10 partidos que ha disputado está en números positivos. Ganó al Mónaco, con muy buenos anotadores y muy buenos generadores de juego. El Baskonia es un equipo muy difícil".
Los dos equipos ya se encuentran en el Palau Blaugrana a una hora de que arranque el choque
El Barça, tras el tropiezo del Hapoel el jueves, tiene la posibilidad de alcanzarle en el liderato de la Euroliga, con 12 victorias y 5 derrotas; mientras que el Baskonia, de ganar, se situaría a dos triunfos de la zona de 'play-in'
¡Buenas noches! Comenzamos la retransmisión en directo del partido entre el Barça y el Baskonia correspondiente a la jornada 17 de la temporada 2025-2026 de la Euroliga, que se va a jugar en el Palau Blaugrana de Barcelona.
Tras visitar al Real Madrid hace una semana, el Baskonia hace lo propio con el Barcelona en otro duelo español entre dos de los equipos más en forma de la Euroliga. El Barça no cae desde que debutara Xavi Pascual ante el Anadolu Efes, mientras que el Baskonia viene de ganar seis de los diez últimos partidos en esta competición. El único pero para los vascos es que todos ellos los ha ganado en el Buesa Arena y este partido deberá jugarlo en el Palau Blaugrana.
"Es un partido muy complicado, me atrevo a decir que es el más difícil desde que estoy aquí por la situación, por los partidos que hemos jugado y por las lesiones. El Palau nos debe ayudar", decía en la previa Xavi Pascual sobre el rival de esta noche.
El Barça ya sabe lo que es ganarle al Baskonia, pues este mismo partido se jugó en el campeonato liguero hace tan sólo un mes, pero entonces en el banquillo se sentaba Orellana antes de que Pascual fuera presentado, algo que ocurriría un día después. Aquel encuentro acabó con un 91-83 y una clara superioridad barcelonista pese al corto resultado.
Altas y bajas en Barça y Baskonia
Ahora todo es muy diferente para ambos. El Barça sólo ha cedido un encuentro desde entonces, pero tiene la baja de Shengelia, la duda de Vesely y, si juega Laprovittola, lo habrá hecho después de muchas semanas sin participar.
El Baskonia, por su parte, ha recuperado a sus dos principales bajas: Trent Forrest y Markus Howard. Y, en Euroliga, puede contar con los cuatro extracomunitarios que ahora mismo tiene en nómina, ya que no hay restricciones. Esto le convierte en un enemigo más peligroso. Algo que ya han podido comprobar algunos de los gallitos de la competición, como el propio AS Mónaco este pasado martes.
Galbiati sabe que su equipo tiene un problema lejos de casa, pero no tiene la presión de ganar, ya que el favorito es el Barça. Y eso es algo que puede aprovechar, como a punto estuvo de hacer ante el Real Madrid hace ocho días.