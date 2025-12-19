Barça - Baskonia en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Barça - Baskonia correspondiente a la jornada 17 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas noches! Comenzamos la retransmisión en directo del partido entre el Barça y el Baskonia correspondiente a la jornada 17 de la temporada 2025-2026 de la Euroliga, que se va a jugar en el Palau Blaugrana de Barcelona.

El Barça, tras el tropiezo del Hapoel el jueves, tiene la posibilidad de alcanzarle en el liderato de la Euroliga , con 12 victorias y 5 derrotas; mientras que el Baskonia, de ganar, se situaría a dos triunfos de la zona de 'play-in'

Los dos equipos ya se encuentran en el Palau Blaugrana a una hora de que arranque el choque

"De los últimos 10 partidos que ha disputado está en números positivos. Ganó al Mónaco, con muy buenos anotadores y muy buenos generadores de juego. El Baskonia es un equipo muy difícil".

Aunque la diferencia en la clasificación es importante y el Barça está muy por encima del Baskonia, sus números en la Euroliga son muy parejos. El Barcelona, tal vez, sólo domina en el porcentaje de tres. Podría ser un partido más igualado de lo que se prevé.

Gran noticia para el Barça. Xavi Pascual confirma al argentino entre los convocados ante el Baskonia. Tras casi cuatro semanas de baja se había perdido los partidos ante el Asvel, Estrella Roja, Olympiacos y París en Euroliga, y frente a Morabanc Andorra y Baxi Manresa en la ACB. También se perdio otros seis en el arranque de temporada

Los jugadores ya están en la pista, se saludan en el centro... Esto va a empezar

Canaastón de Punter, que se ha tirado contra el '5' del Baskonia y lo ha superado

Falló Brizuela, pero el Baskonia falla en el rebote y será balón para el Barça con 1,9 para el final

Tras visitar al Real Madrid hace una semana, el Baskonia hace lo propio con el Barcelona en otro duelo español entre dos de los equipos más en forma de la Euroliga. El Barça no cae desde que debutara Xavi Pascual ante el Anadolu Efes, mientras que el Baskonia viene de ganar seis de los diez últimos partidos en esta competición. El único pero para los vascos es que todos ellos los ha ganado en el Buesa Arena y este partido deberá jugarlo en el Palau Blaugrana.

"Es un partido muy complicado, me atrevo a decir que es el más difícil desde que estoy aquí por la situación, por los partidos que hemos jugado y por las lesiones. El Palau nos debe ayudar", decía en la previa Xavi Pascual sobre el rival de esta noche.

El Barça ya sabe lo que es ganarle al Baskonia, pues este mismo partido se jugó en el campeonato liguero hace tan sólo un mes, pero entonces en el banquillo se sentaba Orellana antes de que Pascual fuera presentado, algo que ocurriría un día después. Aquel encuentro acabó con un 91-83 y una clara superioridad barcelonista pese al corto resultado.

Altas y bajas en Barça y Baskonia

Ahora todo es muy diferente para ambos. El Barça sólo ha cedido un encuentro desde entonces, pero tiene la baja de Shengelia, la duda de Vesely y, si juega Laprovittola, lo habrá hecho después de muchas semanas sin participar.

El Baskonia, por su parte, ha recuperado a sus dos principales bajas: Trent Forrest y Markus Howard. Y, en Euroliga, puede contar con los cuatro extracomunitarios que ahora mismo tiene en nómina, ya que no hay restricciones. Esto le convierte en un enemigo más peligroso. Algo que ya han podido comprobar algunos de los gallitos de la competición, como el propio AS Mónaco este pasado martes.

Galbiati sabe que su equipo tiene un problema lejos de casa, pero no tiene la presión de ganar, ya que el favorito es el Barça. Y eso es algo que puede aprovechar, como a punto estuvo de hacer ante el Real Madrid hace ocho días.