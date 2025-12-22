Chris Duarte incendia el Martín Carpena, pero es Howard el que se lleva el premio gordo

Baskonia sorprende a Unicaja (90-93) y le remonta 11 puntos en el último cuarto para cerrar la jornada en zona de Copa del Rey y 'play off'

El internacional dominicano Chris Duarte al fin pudo completar una gran actuación con Unicaja, que sirvió para apuntarse el MVP de la jornada 11 de la Liga ACB. Sin embargo, sus 23 puntos en 22 minutos no le sirvieron al equipo malagueño para apuntarse la victoria en el encuentro que cerraba la jornada y que le enfrentaba al Baskonia.

Los vitorianos llegaban con las bajas de Kurucs, Spagnolo, Forrest y Nowell, los dos últimos por los descartes de extracomunitarios que debe hacer Paolo Galbiati. Llegaban de perder el viernes un partido de 55 minutos, que concluyó con tres prórrogas y con Howard cojeando. Y afrontaron el último cuarto once puntos abajo en el marcador y con la sensación de que Unicaja les daría la puntilla. Sin embargo, resistieron, apretaron en defensa y se llevaron ese último periodo por 28-14 para lograr un meritorio triunfo en el Martín Carpena (90-93).

"El comienzo del último cuarto es decisivo. El 0-9 inicial por tres errores fue muy importantes, no podemos ser tan blanditos y faltos de concentración”, se lamentaba Ibon Navarro a la conclusión del encuentro. "Si hubiéramos estado más sólidos ahí, sseguramente hubiéramos estado doce o trece arriba a falta de tres minutos y no cuatro arriba” como llegaron.

A poco más de un minuto para el final y dos arriba Unicaja, Kendrick Perry tuvo un triple que hubiera sentenciado, pero tras fallarlo, Markus Howard anotó un dos más uno espectacular ante el propio Perry. Luego, aún anotó otra canasta más adicional y se coronó con el triple final tras levantarse de una caída. Él sólo ganó el partido.

Pese a sus 30 puntos, a los 20 de Luwawu-Cabarrot y los 18 de Simmons (18), el mejor fue Chris Duarte, aunque no se llevara el premio de la victoria. El dominicano de Unicaja hizo 23 puntos en apenas 22 minutos, con 6/6 en tiros libres, 4/4 en lanzamientos de dos y 3/6 en triples.

Casademont Zaragoza y Río Breogán aprietan más la Copa

En los otros dos partidos que completaban la jornada se vieron triunfos caseros, que ajustan más las pocas plazas de Copa del Rey que se van a jugar. Y, de paso, dejan más solos aún al Covirán Granada y al San Pablo Burgos, que ya están a tres victorias de la salvacion.

El Casademont Zaragoza despejó las dudas e inseguridades con una victoria ante el MoraBanc Andorra (107-89) y una exhibicion ofensiva que hizo las delicias del público. El festival de triples que ambos ofrecieron desde el primer cuarto tuvo finalmente como ganadores a los locales, que llegaron perdiendo al descanso, pero ofrecieron dos últimos cuartos brutales en ataque: 62 puntos entre los dos.

Más ajustado fue el partido que se jugó en Lugo y en el que el dos tiros libres anotados por el estadounidense Keandre Cook a falta de dos segundos le dieron el triunfo al Río Breogán ante el Surne Bilbao Basket (100-99).

El equipo de Jaume Ponsarnau, que se había adelantado justo antes con un triple, tuvo del último ataque para llevarse el encuentro, pero el estadounidense Justin Jaworski no acertó.

El encuentro fue un festival anotador que hizo disfrutar a los aficionados que acudieron al Pazo Provincial de Lugo. Francis Alonso (22 puuntos) y Brankovic (16) fueron los mejores del Breogán ssaliendo desde el banquillo, pero es que todos los integrantes del qunteto titular también acabaron con dobles dígitos. Y, pese a ello, casi pierden. El ex de Breogán Hilliard (20 puntos) y los de siempre, Pantzar (15) y Jaworski (17), destacaron en el Surne Bilbao.