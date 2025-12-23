Valencia Basket - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras una jornada dispar de ACB para valencianos y vitorianos, ahora les toca verse las caras en la máxima competición continental, en la cual los taronja marchan terceros con un fantástico balance de 11-6

Apenas ha dado tiempo a respirar tras la finalización de la última jornada de la Liga ACB y ya tenemos de nuevo encima una nueva fecha de Euroliga, la 18, la cual comienza este martes 23 de diciembre con la celebración de un fantástico encuentro entre dos equipos españoles: Valencia Basket y Baskonia.

Con el Roig Arena como escenario, los chicos de Pedro Martínez quieren olvidar las dos últimas derrotas sufridas, una en la máxima competición continental ante Maccabi Tel Aviv, donde incluso denunciaron insultos racistas, y la última en el torneo doméstico en la visita a un UCAM Murcia que fue muy superior desde el primer momento. "Ya está. Toca cerrar este partido, analizarlo y pensar en los siguientes. No buscamos excusas ni antes ni después y hay que admitir que el rival fue mejor que nosotros, jugó muy bien y defendió a gran nivel, y nos preparamos lo mejor posible para el próximo encuentro", comentaba el técnico.

Para volver a saborear las mieles de la victoria regresan a Europa, donde recibirán a los vitorianos con la intención de mantener su buen recorrido hasta la fecha, ese que les han convertido en una de las grandes revelaciones del curso.

Baskonia recupera efectivos

Los vascos, ya con el pulso cogido a la competición tras abrirla con hasta seis derrotas consecutivas, cuentan con los probables regresos de Matteo Spagnolo y Rodions Kurucs, quienes se perdieron el partido ante Unicaja Málaga por un virus gastrointestinal. Pese a sus ausencias, y las de los descartados Trent Forrest y Markquis Nowell, los del Buesa Arena fueron capaces de imponerse a los malagueños por 90-93. Ahora, con ese golpe de moral, quieren conquistar también terreno taronja.

A qué hora es el Valencia Basket - Baskonia de la jornada 18 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Baskonia, perteneciente a la jornada 18 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 23 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Baskonia de la jornada 18 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del Movistar Plus+ y en M+ Deportes (diales 7 y 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.