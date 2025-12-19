El Valencia Basket denuncia "insultos racistas y violencia verbal" en cancha del Maccabi y toma medidas con la Euroliga

El conjunto taronja sufrió lo que para muchos es un agravio que adultera la competición, ya que los equipos israelíes están disputando los partidos a domicilio a puerta cerrada y en casa con su público en las gradas, cuyo comportamiento está más que en entredicho

"No es mi 'negocio', cada uno debe ser consciente del ejemplo que da como persona, club o aficionado. Para mí no es un problema, tal vez es su problema". Así de tajante se mostraba Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket, tras los insultos recibidos por la afición del Maccabi Tel Aviv, equipo que desde hace semanas juega en Israel ante su público, mientras que a domicilio lo hacen a puerta cerrada para evitar 'incidentes'.

Las enormes protestas que se dieron en España y otros puntos del continente en verano –recordemos lo ocurrido en La Vuelta a España–, llevó a la Euroliga a tomar la decisión de que los equipos israelíes disputasen sus partidos lejos de casa sin público, medida que para muchos adultera la competición, ya que nunca deben sufrir la presión de la afición contraria, y que además apunta a tener un fin bastante más político que deportivo.

Sea como fuere, la cuestión es que tal medida se está volviendo en contra de la propia competición. Todas las aficiones –salvo las de Maccabi y Hapoel– estén totalmente en contra, ya que para estas lo primero es ver a sus equipos, pero es que además ahora la Euroliga debe lidiar con situaciones como la vivida anoche en la visita del Valencia Basket al Maccabi, donde los insultos racistas y de otra índole llovieron en contra de los españoles. Y no lo decimos nosotros, sino los hechos y el propio conjunto taronja, que a través de un comunicado asegura que tomará medidas.

"Valencia Basket, que ha estado en comunicación con la Euroliga durante todo el partido, presentará mañana una queja formal aportando pruebas gráficas a la competición por el comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi. Actitudes como las de hoy, con insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador, Pedro Martínez, impidiendo además por esas vías que pudiera hacer la comparecencia post partido para la televisión, dañan no solo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto", reza la misiva oficial.

Precedentes de castigos en la Euroliga

Pese a que desde la entidad española se habla de presentar pruebas de lo ocurrido, la realidad es que aunque sean tomadas en cuenta por la Euroliga sería sorprendente que la competición las tomase en cuenta hasta el punto de castigar a Maccabi. Salvo hechos muy graves, la respuesta suele ser algún aviso y quizás una multa económica.

Mirando a los precedentes, el equipo más sancionado ha sido Olympiacos. Los griegos vieron su pabellón cerrado durante un partido tanto en 2017 como en 2022. En la primera ocasión usaron pirotecnia dentro de la cancha y en la segunda se vivió algo parecido durante un choque de playoffs, incluyendo una invasión de pista. Antes, en 2007, Partizán también se vio abocado a jugar un partido sin aficionados por repetidos incidentes en su cancha. Exacto, se suele ser más duro con la reincidencia.