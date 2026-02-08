Se confirma la gravedad de la lesión de Kevin Punter

Aunque es menos de lo previsto, el Barça revela un tiempo de recuperación que haría inviable su participación en la Copa del Rey

El Barça ha querido acabar con las especulaciones de los dos últimos días y antes del inicio de su partido de la Liga ACB ante el Básquet Girona ha dado a conocer el alcance de las lesiones de dos de sus principales jugadores y las opciones que tienen para jugar la Copa del Rey, que arranca el jueves 19 de febrero, en once días.

Pese al pesimismo inicial que había con la opción de que Kevin Punter pudiera estar ahí, finalmente, el norteamericano aún tiene la esperanza de poder jugar el torneo copero.

Punter se retiró en el partido que el Barça jugó este pasado viernes en Vitoria ante el Baskonia con una lesión en la pierna izquierda. Las palabras de su técnico al final del partido confirmaban que no era una dolencia y que, por poco que fuera, su recuperación llevaría semanas.

"Seguramente hay algo serio ahí -sobre Kevin Punter-. No sé hasta qué punto de seriedad. Es el abductor alto. Algo hay. Haremos la valoración más exhaustiva cuando llegue a Barcelona, pero algo hay. Ya habéis visto cómo ha salido del campo. También Tomas Satoransky no ha podido jugar, ha probado a jugar un poco, pero no podía jugar por los problemas de espalda", reveló el entrenador de Gavá en el mismo Buesa Arena.

Xavi Pascual lamenta las bajas del Barça

Pascual lamentaba que la acumulación de partidos le estuviera costando tantas lesiones y se mostraba preocupado de cara a la Copa. "Sí, me preocupa -que falte poco para la Copa del Rey-. Es lo primero que he pensado, incluso durante el partido, es lo primero que me ha venido a la cabeza. Tengo que ser honesto. Aunque no sé el recorrido de estas lesiones", indicó.

Al final, Kevin Punter sufre una lesión en el aductor del muslo izquierdo. Se trata de una pequeña rotura que le tendrá entre dos y cuatro semanas de baja, por lo que sólo un milagro le permitiría jugar la Copa del Rey, aunque en el club blaugrana no quieren descartarlo. En un primer momento la lesión parecía más grave, por lo que aunque no llegue, el resultado lo ven desde el Barça como positivo.

Sí estará, en teoría, un Tomas Satoransky que sufre una lumbalgia y de la que espera estar recuperado antes de que llegue la Copa. Hay tres partidos por medio y, de evolucionar adecuadamente, podría estar ya en alguno de los de la semana próxima. No obstante, en el club serán prudentes con el checo.