Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las victorias de Madrid y Barça en la jornada 12

El Real Madrid llegará como líder este martes a su duelo ante el UCAM Murcia, segundo clasificado y que podría alcanzarle en caso de victoria; sorpresa en La Laguna, en el 'derbi' canario

En una duodécima jornada de récord en la ACB, en la que los grandes favoritos sufrieron y tuvieron que remontar, los resultados permitirán al Real Madrid llegar líder a la nueva jornada que arranca este lunes y que deparará un duelo entre los dos primeros, el cuadro de Scariolo y el UCAM Murcia.

Los madridistas, al igual que el Valencia Basket ante el Andorra, llegaron a ir perdiendo de forma clara ante Unicaja en el arranque del tercer cuarto, pero se pudieron rehacer para mantener una victoria de ventaja sobre los murcianos de cara al duelo de martes. El UCAM Murcia también había tenido que remontar, en su caso, en su visita a Granada y ante un Covirán que también llegó a tener una buena renta en el tercer cuarto.

La sorpresa llegó en Tenerife, donde el hasta hace poco segundo clasificado, La Laguna, cedió de un punto en el duelo insular ante sus vecinos del Dreamland Gran Canaria. Es la primera victoria de Lakovic en los 'derbis canarios' y puede resultar clave para la lucha por los puestos de 'play offs' y de Copa del Rey, ya que ahora es la principal amenaza del Baskonia, que es el que ocupa la octava posición.

La derrota lagunera beneficia a un Barça que pese a que sumó una baja más (Vesely) a las que ya tenía pudo sacar adelante un duro partido en Miribilla, donde el Surne Bilbao llegó vivo al último minuto. Willy Hernangómez, con un partidazo, asumió el liderazgo en el Barça y permitió la victoria de los suyos.

La jornada pasará a la historia de la ACB porque en ella se batió el récord de asistencia acumulada en la historia de la competición con un total de 72.968 espectadores en los nueve partidos programados, lo que supone un promedio de 8.107,6 por encuentro. El récord anterior constaba de la jornada 2011-2012, con los 71.360 espectadores que acudieron a la última jornada liguera. El promedio, no obstante, aún es inferior al que hubo en la jornada 15 de la temporada 2008-09, cuando se reunió una media de 8.505, aunque el global es inferior porque entonces se jugaba un partido menos por jornada.

Resultados de la jornada 12 de la Liga ACB

Baskonia 89-77 San Pablo Burgos

Casademont Zaragoza 83-95 BAXI Manresa

Covirán Granada 79-86 UCAM Murcia

Joventut Badalona 83-75 Río Breogán

Basquet Girona 66-71 Hiopos Lleida

La Laguna Tenerife 70-71 Dreamland Gran Canaria

Bilbao Basket 66-71 Barça

Valencia Basket 84-79 MoraBanc Andorra

Real Madrid 91-82 Unicaja Málaga

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 12

1. Real Madrid 11 - 1 (+120)

2. UCAM Murcia 10 - 2 (+131)

3. Valencia Basket 9 - 2 (+118)

4. La Laguna Tenerife 8 - 4 (+77)

5. Barcelona 8 - 4 (+75)

6. Joventut 8 - 4 (+64)

7. Unicaja 7 - 5 (+32)

8. Kosner Baskonia 6 - 5 (+12)

9. Dreamland Gran Canaria 5 - 6 (-14)

10. Surne Bilbao Basket 5 - 7 (-13)

11. Río Breogan Lugo 5 - 7 (-45)

12. Baxi Manresa 5 - 7 (-59)

13. Basquet Girona 5 - 7 (-67)

14. Casademont Zaragoza 4 - 7 (-18)

15. Hiopos Lleida 4 - 8 (-88)

16. Morabanc Andorra 4 - 8 (-113)

17. Covirán Granada 1 - 11 (-97)

18. San Pablo Burgos 1 - 11 (-115)