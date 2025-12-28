La gran sorpresa de la ACB llega en el duelo canario

El Dreamland derrota a domicilio a su gran rival, La Laguna Tenerife, en un partido marcado por las defensas y los tiros libres

La gran sorpresa de la jornada en la Liga ACB ha llegado en el 'derbi' canario. El Dreamland Gran Canaria, que no había comenzado muy bien la temporada y necesitaba no perder más partidos para llegar vivo al tramo final de la lucha por los puestos de Copa del Rey derrotaba in extremis a su gran rival, La Laguna Tenerife, a domicilio y por la mínima (70-71).

En un final cargado de tensión, que se llegó a los últimos instantes con empate a 69 tras dos tiros libres anotados por Shermadini, las faltas decantaron el choque para los canarios, aunque Fitipaldo tuvo un último tiro para haber dado el encuentro a favor de los de Txus Vidorreta.

Fue un partido de muy poca anotación, en el que Shermadini y Angola, con 14 puntos, fueron los máximos anotadores entre los dos equipos y en los que habituales protagonistas estuvieron por debajo de sus números habituales: Wong se quedó en 9 puntos, los mismos que Marcelinho Huertas, Filtipaldo en cinco, Brussino en cuatro...

Los locales, no obstante, tomaron la iniciativa en un primer cuarto en el que mandaron, con ventajas cortas, en todo momento. La reacción del Dreamland llegó en el segundo periodo y tuvo la culminación en el tercero, en el que Angola cogió el mando y con nueve de sus catorce puntos consecutivos le dio al equipo de Lakovic la mayor ventaja (48-62) a falta de poco menos de ocho minutos.

Los tinerfeños tiraron de defensa y, poco a poco, redujeron la diferencia hasta empatar el encuentro a 69 en esos dos últimos minutos, en los que los tiros libres decantaron el marcador para el cuadro visitante.

El Básquet Girona alarga su racha y sueña con la Copa del Rey (103-86)

En el otro partido de la mañana del domingo, un Básquet Girona en pleno crecimiento derrotó a un Hiopos Lleida que se está viniendo abajo -sexta derrota consecutiva- tras su gran inicio ligero. El equipo de Moncho Fernández venció por 103-86 y, tras cinco triunfos en los siete últimos encuentros, ya sueñan con estar en la próxima Copa del Rey de Valencia.

Liderados por Juan Fernández, autor de 18 puntos y ocho rebotes, y con siete jugadores con dobles dígitos de valoración, el equipo gerundense se escapó tras un primer cuarto espectacular, donde llegó a meter 33 puntos; y tras aguantar los intentos de remontada visitante en los dos siguientes antes de cerrar el choque en la recta final.

El gran partido de Batemon (27 puntos) permitió a los de Gerard Encuentra llegar vivos a los siete últimos minutos, cuando un triple de Oriol Paulí lo situó a siete puntos (82-75), pero ahí llegó la reacción local y tras un parcial en contra, el Hiopos bajó los brazos.

"La clave del partido está en el esfuerzo. Buena muestra de ello es el dato de los rebotes ofensivos que hemos cogido (18-5) y que nos han dado muchas segundas oportunidades", reconocía el entrenador del Básquet Girona, Moncho Fernández.