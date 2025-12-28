Willy Hernangómez se gana la renovación en el Barça

Ante la ausencia de Vesely, Clyburn y Shengelia, el pívot madrileño asume el peso del Barça en su trabajada victoria en Bilbao (66-71); el Valencia Basket le remonta 17 puntos al Morabanc Andorra (84-79) para seguir peleando arriba

Sin Jan Vesely, cuya lesión se conoció justo antes del partido, sin Will Clyburn ni Tornike Shengelia, pero con un motivado Willy Hernangómez, el Barça sigue sumando victorias en la Liga ACB y no pierde desde que Joan Peñarroya dejara el banco blaugrana hace ya casi dos meses.

Esta vez no lo tuvieron tan fácil en Miribilla y, de hecho, sólo lograron ganar (66-71) en el último minuto ante un Surne Bilbao que les dominó en el primer cuarto y supo contener la reacción barcelonista a partir del segundo para seguir vivo hasta el final.

El mayor de los hermanos Hernangómez sumó 19 puntos, 7 rebotes, 2 tapones y 26 de valoración y tuvo como principal aliado a su amigo Tomas Satoransky (16 puntos y 4 de 5 en triples, 6 asistencias y 17 de valoración). Myles Cale, Miles Norris y Kevin Punter ayudaron cuando el partido entró en la fase decisiva.

"No siempre puedes ganar jugando bien. Este partido lo hemos sacado porque estábamos deseosos de ganar y trabajamos duro para ser siempre competitivos. A veces, como hoy, salen partidos regulares en los que se fallan tiros abiertos y hay más pérdidas de la cuenta y hay que saber ganarlos", afirmaba un crítico Xavi Pascual, quien avisaba a sus hombres por la relajación cuando se pusieron ocho arriba (60-68) a poco del final que casi les cuesta el choque.

Por el Bilbao Basket sobresalieron Jaworski (13 puntos) y Bagayoko (14 puntos, 7 rebotes y 20 de valoración), aunque Pantzar no estuvo a la altura de anteriores compromisos. "Que el Barça nos haya hecho solo 71 puntos tiene mucho mérito. Cortamos sus individualidades, salvo el comienzo de Satoransky y Willy, que nos ha hecho mucho daño, pero para tener opciones tenían que llegar desde el compromiso que hemos tenido en defensa. No estoy nada contento por perder, pero sí muy satisfecho del grupo", afirmaba un Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, que destacaba especialmente al joven Bassala Bagayoko.

El Vanecia Basket remonta 17 puntos al Morabanc Andorra

Si el Barça sufrió, más lo hizo un Valencia Basket que salvó una situación crítica in extremis después de ir perdiendo de 17 puntos en el arranque del tercer cuarto ante el Morabanc Andorra. El equipo andorrano, al que Joan Plaza había advertido para que hiciera su partido sin presión, aprovechó la mala tarde en el tiro de los levantinos para escaparse en el marcador, aunque en un mal día en ataque, la defensa taronja permitió al final recortar la desventaja y hacerse con el triunfo por 84-79.

De Larrea fue baja de última hora por unas molestias y se unió a las ausencias de Braxton Key y Josep Puerto, los descartes de Pedro Martínez para este encuentro. Su equipo echó en falta los puntos de este último desde el perímetro, ya que el 0 de 7 en triples con el que empezó el equipo local y el 9 de 38 con el que acabó el partido dejaron claro que no era el día de los tiradores.

Con Kuric (19 puntos) especialmente inspirado, los de Plaza se escaparon tras un primer cuarto igualado y se marcharon con una ventaja de trece puntos al descanso (32-45). Esa ventaja se amplió en el arranque del tercer cuarto, pero fue a partir de ahí cuando despertó el Valencia Basket de la mano de la mano de Badio (22 puntos).

El equipo taronja asumió definitivamente el control en el tramo final, pero incluso ahí apareció el Andorra para mantener igualado el encuentro. Costello y Badio pusieron la guinda para mantener el invicto del Roig Arena en la ACB en este 2025 que ahora acaba.