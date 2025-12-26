Josep Puerto defiende la esencia del Valencia Basket ante el imperio del Roig Arena

El jugador de los taronja valora el cambio de pabellón y crecimiento del club, lo cual asegura no está reñido con una entidad que se rige por los mismos valores que antaño

El Valencia Basket es el equipo de moda en España y en toda Europa. Si su mudanza al ultra moderno Roig Arena supuso que todos los focos se posasen sobre la entidad taronja, tal explosión de júbilo inicial no solo no ha decaído, sino que se ha visto alimentada hasta cotas inimaginables por un espectacular rendimiento en la Euroliga, competición en la que actualmente son segundos con un balance de 12-6. Todo marcha viento en popa, pero uno de sus integrantes, Josep Puerto, entiende importante arriar velas y recordar que más allá de ese imperio que se puede intuir desde hace meses el equipo mantiene intacta su idiosincracia.

"El club crece cada año y solo hace falta ver las infraestructuras y las plantillas, pero al final la esencia sigue siendo la misma. El club sigue intentando hacer eventos para que siga siendo familiar, que era una de las cosas por las que se caracterizaba la Fonteta", comenta Puerto en declaraciones a los medios tras el tradicional entrenamiento navideño abierto al público.

El Roig Arena, un auténtico fortín

Lo cierto es que la sinergia entre el equipo, la afición y el Roig Arena está siendo espectacular; tanto es así que si nos ceñimos al rendimiento deportivo hablamos de que los valencianos solo han perdido un partido en su nuevo pabellón y fue el celebrado sin público ante el Hapoel Tel Aviv.

"Ese partido fue muy raro, pero la verdad es que tenemos un fortín en el Roig Arena y el ambiente es muy bueno. Ya sea por el nuevo pabellón o por el equipo, pero todo está yendo muy bien y esperamos que esto vaya a más", explica.

Encantado por el enorme apoyo de la afición

No pocos se temieron que llenar el Roig Arena fuese más causa de la moda de los primeros días que del verdadero seguimiento al equipo, pero la realidad ha sorprendido incluso entre la plantilla, tal y como expresa el propio Josep Puerto.

"Al final del verano sabía que había muchos abonados y, cuando veía el Roig Arena lleno las primeras semanas pensaba que era lo normal por el principio, pero es cada día. Y se nota en la ciudad, en la calle, ha tenido un impacto muy importante", señala antes de subrayar que más de 500 seguidores se dieran cita este viernes en la pista central de l’Alqueria del Basket para presenciar el entrenamiento. "Yo creo que lo que la afición realmente más valora es el competir siempre y darlo todo en la pista", sentencia.