Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las victorias de Madrid y Barça en la jornada 11

El Baskonia da la sorpresa en málaga ante Unicaja y el UCAM Murcia derrota al Valencia Basket y le arrebata la segunda plaza en la Liga ACB tas la jornada 11

Sin cuatro jugadores importantes (Kurucs, Spagnolo, Forrest y Nowell) y menos de 48 después de haber perdido un partido de 55 minutos ante el Barça, el Baskonia dio la gran sorpresa de la jornada en la Liga ACB tras ganar a domicilio a un Unicaja que suele ser muy fiable en casa y que parecía tener controlado el partido antes de sufrir la reacción final del conjunto baskonista.

Los de Paolo Galbiati lograron un parcial de 14-28 en el último cuarto que les permitió ganar de tres (90-93) en el Martín Carpena y seguir así ocupando la última posición que daría acceso a la Copa del Rey.

Su rival este pasado viernes tampoco pareció acusar el gran desgaste frente a los vitorianos, ya que el Barça doblegó al Joventut en el duelo catalán después de remontar, también, en el tercer cuarto. Los de Xavi Pascual siguen aprovechando los tropiezos de los equipos que les preceden y ya tienen a tiro las primeras posiciones.

El Valencia Basket cae ante el UCAM

Aparte de Unicaja, el gran derrotado de la zona alta ha sido el Valencia Basket, que caía este domingo (92-80) ante un UCAM Murcia que le arrebata la segunda posición.

El Madrid sufrió, como casi siempre, pero ganó, como también suele ocurrir en un partido que adelantó al sábado, cuando visitó la siempre complicada cancha de Barris Nord. El gran partido de Mario Hezonja marcó diferencias y los de Scariolo se mantienen más solos que nunca arriba.

Por abajo, cada vez están más alejados de las plazas de salvación el San Pablo Burgos y el Covirán Granada, que siguen perdiendo mientras por delante unos u otros siempre suman. Ya les alejan tres victorias del antepenúltimo.

Resultados de la jornada 11 de la Liga ACB

Básquet Girona 89-96 La Laguna Tenerife

Hiopos Lleida 81-86 Real Madrid

Dreamland Gran Canaria 90-86 Covirán Granada

San Pablo Burgos 100-102 BAXI Manresa

Río Breogán 100-99 Surne Bilbao Basket

Barça 90-80 Joventut Badalona

UCAM Murcia 92-80 Valencia Basket

Casademont Zaragoza 107-89 MoraBanc Andorra

Unicaja Málaga 90-93 Kosner Baskonia

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 11

1. Real Madrid 10 - 1 (+111)

2. UCAM Murcia 9 - 2 (+124)

3. Valencia Basket 8 - 2 (+113)

4. La Laguna Tenerife 8 - 3 (+78)

5. Barcelona 7 - 4 (+70)

6. Joventut 7 - 4 (+56)

7. Unicaja 7 - 4 (+41)

8. Kosner Baskonia 5 - 5 (0)

9. Surne Bilbao 5 - 6 (-8)

10. Río Breogan Lugo 5 - 6 (-37)

11. Casademont Zaragoza 4 - 6 (-6)

12. Dreamland Gran Canaria 3 - 6 (-15)

13. Hiopos Lleida 4 - 7 (-71)

14. Baxi Manresa 4 - 7 (-71)

15. Basquet Girona 4 - 7 (-84)

16. Morabanc Andorra 4 - 7 (-108)

17. Covirán Granada 1 - 10 (-90)

18. San Pablo Burgos 1 - 10 (-103)