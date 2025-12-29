De estar a punto de firmar por el Real Madrid a hacerlo por un candidato al anillo en la NBA

Los Toronto Raptors, cuartos en el Este, se han cubierto las espaldas tras las lesiones de su pívot titular con Mo Bamba, al que quiso el Madrid antes de decantarse por Alex Len

El Real Madrid apuntó muy alto a la hora de reforzar su posición de '5' cuando Sergio Scariolo vio que Bruno Fernando no era la pieza que esperaba para darle minutos de descanso o sustituir en el caso de que hiciera falta a Walter Tavares. El angoleño no se había adaptado aún al baloncesto FIBA y, al final, tenía que jugar demasiados minutos Usman Garuba en una posición donde era claramente superado en altura.

Es un caso similar a lo que vive ahora mismo, aunque ahora, la Pantera de Azuqueca ha crecido mucho con respecto a ese primer mes de la temporada y el motivo es la falta de adaptación del que llegó para suplir a Bruno Fernando, un Alex Len que apenas ha aterrizado en el baloncesto FIBA tras más de una década en Estados Unidos.

Antes de que los blancos se decantasen por Len, el grupo de scouting del baloncesto norteamericano que lidera Martynas Pocius tanteó a otros jugadores que, como el pívot ucraniano, tenían en duda su continuidad en la NBA habida cuenta que habían sido descartados tras realizar los campos de entrenamiento de pretemporada.

Uno de ellos fue un Precious Achiuwa que, finalmente, encontró acomodo unas semanas después en la Liga norteamericana y que, de hecho, la jugada le salió redonda. El pívot nigeriano está aprovechando que los Sacramento Kings tienen bajas y están haciendo una mala temporada para destacar. Está promediando 7,4 puntos y 5,4 rebotes en 20 minutos de media por partido y, en algún encuentro, ha sido el jugador más destacado de los Kings.

Entre Len, Achiuwa y Mo Bamba

La tercera alternativa a Len y Achiuwa fue Mo Bamba. El pívot neoyorquino ha pasado en los últimos años por los Orlando Magic -cinco temporadas-, Los Angeles Lakers, Philadelphia Sixers, Los Angeles Clippers y, la pasada campaña, por los New Orleans Pelicans. Tras no encontrar acomodo este año estaba jugando con los Salt Lake City Stars, el equipo de la G-League asociado a los Utah Jazz.

Sin embargo, su espera ha merecido la pena y se ha ganado un contrato de un año en la NBA con uno de los mejores equipos del Este en la presente temporada. Unos Toronto Raptors que marchan cuartos en el Este tras Pistons, Knicks y Celtics. Según informa el insider Shams Charania de ESPN, los canadienses esperan cubrir con Mo Bamba las dudas que existen con su pívot titular, Jakob Poeltl, que aparece demasiado en la lista de lesionados a lo largo de la presente temporada.

En ausencia de Poeltl, el técnico de los Raptors, Darko Rajakovic, ha tenido que tirar de Sandro Mamukelashvili, que se ha quedado como única alternativa. Y con Mo Bamba quieren cubrirse las espaldas con un contrato garantizado. El neoyorquino ha promediado en sus siete años en la NBA 6,8 puntos y 5,4 rebotes. Este año ha jugado 14 partidos en la G-League, en los que ha anotado 16,5 puntos, ha cogido 11,9 rebotes y ha puesto 2,7 tapones de promedio.