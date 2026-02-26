El Joventut hace oficial el fichaje de Jabari Parker

El jugador estadounidense se incorpora a la Penya en calidad de cedido por el Partizan hasta el final de la temporada 2025-26

Se daba por hecho, pero hasta esta misma mañana no hemos tenido anuncio oficial. Jabari Parker, otrora estrella de la NBA y ex jugador del Barça, vivirá ahora su segunda etapa en la Liga ACB al haberse comprometido hasta el final del curso 2025-26 con el Joventut de Badalona, equipo al que llega cedido por parte del Partizan, desde donde también han hecho público el acuerdo.

A sus 30 años, el ala-pívot arriba de nuevo a Cataluña tras no haber contado con los minutos esperados en Belgrado, donde fue apartado del equipo por parte de su técnico, Joan Peñarroya, durante el mes de enero.

Pese a que en el presente no estaba jugando, lo cierto es que de su estancia en el Barcelona solo se pueden extraer conclusiones positivas. Pasando casi dos años con los de la Ciudad Condal, Jabari se fue hasta un promedio de 12,6 puntos con un 44 por ciento en triples, añadiendo además 3,5 rebotes por noche.

Lastrado por las graves lesiones

Verle en Europa desde hace tres años se puede entender a través de las graves lesiones sufridas en las rodillas. Llegando a la NBA de la mano de los Milwaukee Bucks como número 2 del draft de 2014, se esperaba que se convirtiese en una súper estrella, algo que ya apuntó durante su etapa universitaria con Duke. Sin embargo, todo saltó por los aires por los graves problemas físicos que apenas le permitieron jugar algún año con continuidad.

Pese a tanto contratiempo, demostró su gran talento por momentos, llegando a promediar 20,1 puntos en la campaña 2016-17 y cerrando su carrera en la mejor liga de baloncesto del mundo con 310 partidos disputados para una media de 14,1 puntos y 5,5 rebotes.

Jabari Parker en sustitución de Sam Dekker

Más allá de que entendamos (o no) que Parker es la pieza idónea para el Joventut, la realidad es que algo tenían que hacer para suplir la baja del ala-pívot Sam Dekker, que dejó la disciplina dirigida por Dani Miret hace un mes para tratar sus problemas de salud en un hombro.

Aunque no está claro en qué estado físico llega Jabari, se da por hecho que su debut llegará en el próximo compromiso oficial de los verdinegros, el cual tendrá lugar el 8 de marzo a partir de las 12:30 horas en el Olímpic ante el Covirán Granada. En la Penya esperan que sea un impulso de cara a mantener la línea marcada para ser equipo de playoffs en unos meses.