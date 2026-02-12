El pelotazo del Joventut sería... Jabari Parker

Según aseguran desde Badalona, hay una negociación muy bien encaminada para que el ex del Barça vuelva a la ACB de la mano del Joventut

El bombazo de la ACB podría darlo el Joventut de Badalona. El equipo catalán estaría en disposición de fichar al ex del Barça Jabari Parker, que no ha vivido un buen inicio de temporada en Belgrado y que no juega con Joan Peñarroya en las últimas semanas.

Parker comoenzó bien con Zeljko Obradovic, pero ha ido de más a menos y ya se quedó fuera de algún partido en el periodo previo a que llegara el técnico español al Partizan. Pese a que Peñarroya aseguró querer 'recuperarlo', la realidad es que lo ha quitado de la rotación y ha señalado que se debía a que estaba fuera de forma.

El jugador es uno de los mejor pagados en el conjunto de Belgrado, que vería con buenos ojos cualquier salida que le libere de una carga como ésta. Según señala el periodista Xavi Ballesteros, que tradicionalmente sigue al Joventut, la operación está encaminada e incluso se podría cerrar antes de la Copa del Rey, lo que permitiría a Parker participar en ella, en cuartos de final ante el Valencia Basket.

Parker llegaría con un contrato hasta el final de temporada y ocuparía la plaza que ha dejado libre hace unos días Sam Dekker, quien se desvinculó de la Penya y se marchó a Estados Unidos para recuperarse de los problemas en el hombro que le habían impedido rendir con normalidad.

Todo cuadra para fichar a Jabari Parker

Todo cuadra con ello. Jabari Parker regresaría a Cataluña, donde estaba muy a gusto y volvería a jugar tras más de un mes sin hacerlo -no disputa un minuto desde el 9 de enero, cuando jugó en el Palau Blaugrana-, el Partizan se libraría de él -que es lo que quiere- y el Joventut cubriría el importante hueco dejado por Dekker con un jugador de primer nivel. Eso hace que todo sea más fácil, aunque su alta ficha es la mayor complicación.

Sus números en el Partizan están muy por debajo de lo que ofreció en el Barça (7,7 puntos, 2,5 rebotes y 0,7 asistencias) y en el Joventut también ganaría visibilidad, ya que su rol sería más protagonista.

La Penya se encuentra en estos momentos situada entre los ocho mejores de la ACB, estará en la Copa y este martes perdió su primer partido de la temporada en la Champions League de la FIBA, por lo que tiene opciones en todas las competiciones. Además, con el regreso de Ricky Rubio, el gran nivel de Kameron Hunt y veteranos como Ante Tomic y Adam Hanga, cuenta con un equipo de garantías al que la suma de Parker podría convertirle en aspirante a pelear por los títulos.