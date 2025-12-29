Lo del Baskonia ya no es ninguna broma

Los de Paolo Galbiati enlazan una victoria más en la ACB, esta vez a domicilio ante el Río Breogán (100-103) y se asientan en las plazas de privilegio

El Kosner Baskonia despejó cualquier duda que hubiera y sumó un nuevo triunfo en la ACB que no sólo le consolida entre los ocho mejores de la clasificación, sino que le apunta a la lucha por un premio mayor. Los pupilos de Paolo Galbiati han logrado la regularidad que buscaban en el arranque de temporada y, en el inicio de la decimotercera jornada de Liga, superaban al siempre complicado Río Breogán en Lugo por 100-103.

El equipo baskonista y el lucense ofrecieron un partido lleno de alternativas, con mejor arranque local y contestación visitante, que llegó empatado a los dos últimos minutos, cuando el mejor hombre este año de los vitorianos, Timothé Luwawu-Cabarrot, se marcó un triple increíble que decantó la balanza de forma definitiva.

Aunque el francés fue el héroe, el mejor jugador fue letón. El duelo de los hermanos Kurucs fue para Rodion, que lideró al Baskonia y fue el mejor de su equipo con 19 puntos, 9 rebotes y 25 créditos de valoración.

Los lucenses salieron muy enchufados, con Francis Alonso y Arturs Kurucs como principales estiletes y, fruto de ello, llegaron sus primeras ventajas, 17-9, 23-16 o el 25-18 que brillaba en el electrónico al finalizar el primer cuarto. El croata Dominik Mavra logró frenar la sangría y, en el intercambio de golpes, el marcador llegó con un 48-50 al descanso.

Markus Howard regresaba tras ausentarse por enfermedad en el último duelo y su equipo lo notó. Junto a Rodio Kurucs y Luwawu-Cabarrot, fue el tercer pilar sobre el que se apoyó el ataque baskonista. Su acierto exterior y el de Luwawu salió a relucir en el intercambio de golpes en que se convirtió el tercer cuarto, donde por parte del Breogán respondían Brankovic y Francis Alonso.

Francis Alonso, máximo encestador del partido

El internacional español lideró un apretón lucense que llevó al equipo local a llegar por delante al tramo final. Pero con 86-80, Howard se encargó en un momento de devolver la igualdad al marcador. Cook y el mayor de los Kurucs tomaron la alternativa para uno y otro equipo y llevaron el partido al desenlace final.

Con empate a 96, Luwawu-Cabarrot se marcó la genialidad con dos hombres encima y desequilibró la balanza de forma definitiva. Aunque Cook anotó, el Baskonia supo aguantar su ventaja para cerrar su segunda victoria consecutiva a domicilio.

Ficha técnica del Río Breogán 100-103 Baskonia

Río Breogán (25+23+30+22): Cook (16), Russell (10), Arturs Kurucs (13), Andric (-) y Brankovic (12) -cinco inicial-, Dibba (11), Sakho (-), Apic (5), Francis Alonso (21), Aranitovic (4) y Mavra (8).

Kosner Baskonia (18+32+27+26): Forrest (8), Villar (1), Radzevicius (9), Rodions Kurucs (19) y Diop (6) -cinco inicial-, Howard (18), Spagnolo (2), Luwawu-Cabarrot (24), Omoruyi (7) y Frisch (9).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Vicente Martínez y Ariadna Chueca.