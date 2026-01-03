Remontada blanca para abrir 2026 por todo lo alto

Los chicos de Sergio Scariolo se sobreponen a una floja primera mitad para terminar dando el golpe definitivo en el último periodo con un parcial de 34-19

No se puede empezar mejor el año. El Real Madrid ha regalado a sus aficionados una gran remontada en el Movistar Arena, donde han batido en partido de Euroliga al Dubái Basketball por 107-93 tras ir perdiendo por hasta 14 puntos.

El plan inicial de Sergio Scariolo no funcionó, pero el italiano y sus chicos supieron sobreponerse para conseguir hasta 63 puntos en una excelente segunda mitad. Eso es justo lo que siempre ha demandado el entrenador italiano, que su equipo supiese encajar los golpes y responder.

La realidad es que la primera parte de los hoy visitantes fue un jarro de agua fría para los blancos. Scariolo probó de todo, incluso una defensa zonal 3-2, pero el equipo blanco se marchó al descanso 14 puntos abajo en el marcador (44-55), con 34 encajados en el segundo cuarto, y desesperado después de varias decisiones arbitrales en contra que también provocaron la ira de la parroquia local.

¿Estaba todo perdido? Para nada. El Madrid salió con aires renovados en la segunda mitad y sumó un parcial de salida de 11-0, liderado por Campazzo y un excelente Trey Lyles, para reengancharse al encuentro. El intento de remontada despertó aún más el aliento del público del Movistar Arena, que celebró de manera efusiva cada recuperación y canasta de su equipo.

Puntilla y 1.200 partidos para Sergio Llull

Pese a tal avance, los españoles entraron a los 10 últimos minutos perdiendo por un punto, pero no fue obstáculo para el ciclón que desataron en tal tiempo. Hezonja, Garuba, Campazzo... Todos aportaron en un periodo final en el que el Dubái se vio plenamente superado. A mitad de camino, a cinco minutos del final, el Madrid ya ganaba por 11. Su rival, lejos de reaccionar, quedó aletargado en una noche mágica que se resolvió por 107-93 y que sirvió para celebrar el partido 1.200 del capitán Sergio Llull con la camiseta blanca.

- Ficha técnica:

107. Real Madrid (27+17+29+34): Campazzo (17), Abalde (14), Hezonja (20), Okeke (2) y Tavares (6) -cinco inicial-, Maledon (10), Feliz (5), Llull (-), Deck (12), Lyles (17), Garuba (4) y Len (-).

93. Dubái (24+34+16+19): Wright IV (14), Abass (-), Bacon (26), Petrusev (11), Kabengele (11) -cinco incial-, Avramovic (13), Prepelic (-), Bertans (5), Anderson (6), Sanli (7), Armstrong (-) y Kamenjas (-).

Árbitros: Sreten Radovic, Arturas Sukys y Saso Petek. Eliminaron por faltas personales a McKinley Wright IV (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Euroliga de baloncesto, primero del año 2026, que se disputó en el Movistar Arena de Madrid ante 9.875 espectadores.