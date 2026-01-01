Sergio Scariolo se pone serio con el vestuario: "Deja de ser una ventaja si pensamos que nos permitirá ahorrar esfuerzos"

El entrenador del Real Madrid espera mantener ante el Dubai Basketball la buena dinámica en casa, donde no pierden desde el 13 de noviembre ante Panathinaikos

Sergio Scariolo quiere empezar el año con una alegría. Tras el último tropiezo en la Euroliga en cancha del Mónaco, donde perdieron por 100-95, el técnico del Real Madrid aboga por emplearse a fondo de cara a la visita del Dubai Basketball, conjunto al que se enfrentan este viernes 2 de enero en el Movistar Arena.

"Es un partido complejo por la calidad del rival y seguramente nos tendremos que emplear a fondo defensivamente para mantenerlos controlados. No será fácil, pero a la vez tenemos mucha motivación de poder jugar un buen partido delante de nuestra afición e ir sumando en la clasificación de la Euroliga", comenta el técnico italiano a los medios del club.

Scariolo sabe que se trata de un partido esencial. Con un balance de 10-8 el conjunto madrileño es 10º en la clasificación general, lo que permite vivir en estos momentos en puestos de pla-in; eso sí, ahora les toca verse las caras con un rival inédito que está 9-9. Más claro, si pierden quedarán empatados en la misma como los emiratís.

Con una sola derrota en casa, la cual se produjo el ya lejano 13 de noviembre ante Panathinaikos, Scariolo explica que no espera sorpresa alguna ante Dubai; es más, avisa a sus jugadores del peligro de confiarse tras tan buena racha de resultados.

"Ellos tiene una plantilla con muy buenos jugadores en el uno contra uno y una capacidad de atacar la canasta muy buena. Dubái es un equipo muy completo a nivel ofensivo, con una plantilla larga y con muchos recursos. Todos los rivales son complicados, y más en este tramo de la temporada. Nos gusta jugar delante de nuestro público y eso deja de ser una ventaja si pensamos que nos puede ayudar a ahorrar esfuerzos", apostilla.

Dzanan Musa, un ex que apunta a baja

Salvo sorpresa de última hora, Dzanan Musa no estará sobre el parqué de la que fue su casa hasta este verano, así como tampoco parece que lo harán Kosta Kondic, Nate Mason ni Mam Jaiteh, este último baja durante toda la temporada por una rotura en el tendón de Aquiles.

Centrándonos en el alero bosnio, exjugador merengue las dos últimas temporadas, este se lesionó en la liga ABA y sólo ha podido disputar las dos primeras jornadas europeas con el club emiratí. Pese a tal ausencia, Dubai ha sabido ir reconduciendo su campaña en Europa.

Las grandes amenazas del Dubai Basketball

El internacional serbio Aleksa Avramovic, baja en los dos últimos partidos en la Euroliga, volvió a jugar el pasado fin de semana en la Liga Adriática ante el Krka Novo Mesto, por lo que se espera su regreso al timón del Dubai Basketball. Entre los nombres destacados también aparecen Filip Petrusev, Davis Bertans o Mfiondu Kabengele, los cuales fueron relacionados como posibles refuerzos del Real Madrid en las últimas temporadas, los estadounidenses Dwayne Bacon Jr y McKinley Wright IV o el exjugador blanco Klemen Prepelic.