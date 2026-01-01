Dzanan Musa marca en rojo su vuelta a Madrid: "Estoy muy agradecido..."

El alero bosnio tenía previsto volver a jugar en la que ha sido su casa este 3 de enero, aunque está fuera de forma, ya que una lesión le tiene parado desde pricipios de octubre

El día 2 de enero de 2026 estaba marcado en rojo en el calendario de Dzanan Musa. Ese día regresaba a la que ha sido su casa los tres últimos años y se enfrentaba al Real Madrid, donde ha dejado muy buenos amigos y ha sido idolatrado por el público.

El jugador bosnio, que dejó alguna duda de los motivos por los que se había ido y culpó en parte al club, finalmente reconoció que se marchaba porque buscaba más protagonismo, pero que el Madrid seguiría siendo su "familia" para toda la vida. El problema es que desde la segunda jornada de la Euroliga no juega con el Dubai Basketball y aunque se le esperaba para diciembre, aún no ha podido regresar de la larga lesión que le tiene parado desde hace tres meses.

No se ha confirmado aún si podrá estar este viernes en Madrid, pero él no se olvida de su antiguo equipo ni de los amigos que dejó aquí. Pro eso, en una reciente entrevista con Basket News no ha dudado en elogiar a algunos de sus ex y ha colocado a dos de ellos como fijos en un probable Dream Team titular de la Euroliga, en el que también se incluía él.

Especial hincapié hizo en un Walter Tavares que ve como el pívot más desequilibrante de la competición. "La diferencia que marca en la cancha es increíble. Es enorme tanto en ataque como en defensa. Hay gente que no lo sabe, créeme. Nunca he jugado contra él, jugaba con él y los rivales también le tenían mucho respeto. Cuando iban a la canasta, si Eddy estaba allí, no lanzaban el balón. Ese tipo de impacto que tienes en defensa es respeto y quien no le respeta es porque no sabe de baloncesto", señala Dzanan Musa, quien no oculta su amistad con el caboverdiano.

Musa elogia al 'jefe' del madrid: Sergio Rodríguez

Al otro que escoge en ese quinteto es a Facu Campazzo, aunque del que también se deshace en elogios es de Sergio Rodríguez, actual director general de la sección de baloncesto del Real Madrid. "Estoy muy agradecido de haber tenido compañeros como él, Llull o Rudy que me explicaron cómo ser mejor en el mundo del baloncesto", reconoce Musa.

El alero bosnio reconoció este verano que no sentía "revancha" por haberse tenido que ir del Madrid y que seguía siendo madridista. "El Real Madrid es mi familia. Hasta el final de mi carrera va a ser un sitio donde estuve tres años buenísimos. El Madrid es un equipazo que me dio títulos de Euroliga, ACB, Supercopa y Copa. Fueron tres años muy buenos y sólo puedo dar gracias al Real Madrid que me dio esta oportunidad para jugar con ellos", señalaba en Klix.ba, donde explicó el principal motivo de su marcha después de todas las especulaciones que hubo. "Quería tener mi propio equipo en la Euroliga, ser el líder. En el Real Madrid lo gané todo, fui MVP, el mejor exterior de Europa, el máximo anotador, pero en el Real Madrid eres solo uno entre muchos", señalaba.

Pese a que sólo pudo jugar dos partidos, Musa demostró su gran nivel y promedió 15 puntos, 3,5 rebotes y 3,5 asistencias. Si como parece, aún no regresa ante el Madrid, los blancos evitarán tener que enfrentarse a uno de los mayores peligros del Dubai Basketball, con el que sí regresará otro exmadridista: Prpelic.