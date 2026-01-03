Tomas Satoransky confía en romper el maleficio contra el Madrid: "Será muy especial empezar el 2026 enfrentándonos a un reto así"

El base pone en valor lo bien que está compitiendo el Barça en las últimas semanas y la posibilidad real de romper una racha de nueve derrotas consecutivas ante los blancos

En el Barça se respira un ambiente bien diferente al que había antes de la llegada de Xavi Pascual. La escuadra azulgrana lleva semanas mostrándose realmente fuerte tanto en la Liga ACB como en la Euroliga, asentándose así en los primeros puestos de ambas competiciones. Es justo ese buen hacer el que da confianza al grupo para ir con todo este domingo 4 de enero al Movistar Arena e intentar romper una racha de nueve derrotas consecutivas ante el Real Madrid. Así lo expresa Tomas Satoransky de cara a un choque que comenzará a las 12:30 horas.

"Estamos con muchas ganas de romper la mala racha contra el Real Madrid en los últimos partidos. Será muy especial empezar el 2026 enfrentándonos a un reto así", ha subrayado el internacional checo en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

Si bien el calendario no es el idóneo con hasta cinco encuentros en diez días, el veterano base aclara que las ganas que tienen de dar una alegría a los suyos y vencer están bastante por encima del cansancio que puedan sentir en sus cuerpos.

"El objetivo es competir y estar en partido hasta el final, algo que será clave para romper la estadística", resalta respecto al hecho de no haber batido al eterno rival desde el 7 de abril de 2024, fecha en la que se impusieron a los merengues por 85-79.

Un sistema asentado y competitivo

Lejos de hablar de seguir asimilando conceptos bajo la batuta del técnico de Gavà, Satoransky asegura que llegan plenos de moral al notar que pueden salir victoriosos siempre que están sobre el parqué.

"Excepto el partido contra el Mónaco, hemos competido en todos. Está claro que los encuentros llegan muy rápido y a veces hay que mantener la calma, sabiendo que puede tocar un mal día. Pero, en general, creo que estamos mostrando buenas líneas, y eso da confianza, porque si te enfocas en hacer bien lo que toca, los resultados suelen salir", finaliza.