El Real Madrid se posiciona para fichar en la G-League y aparece un nombre marcado

Lester Quiñones, tirador con contraTo dual con los Orlando Magic, es una de las opciones que está vigilando de cerca el Madrid, que mandó a Pocius a ver la Winter Showcase de la NBA G League 2025 hace unos días

El viaje de Martynas Pocius en Estados Unidos hace poco más de una semana dio la voz de alarma sobre que el esperado fichaje que busca el Madrid para completar su rotación exterior estaba cerca. El viaje del lituano, al que ha fichado Sergio Rodríguez para tener el control del baloncesto norteamericano tenía un porqué. Pocius había viajado para ver la Winter Showcase de la NBA G League 2025, una especie de Copa del Rey a la americana que reunió a los mejores jugadores de esta Liga de Desarrollo de la NBA y que ha tenido lugar este pasado año entre el 19 y el 22 de diciembre.

De ahí, previsiblemente llegaría el escolta que quiere el Madrid y que hasta ahora era complicado por la falta de plazas de extracomunitario. Chuma Okeke anunció ya hace días que tenía en su poder el pasaporte nigeriano, lo que abre esa puerta, ya que a partir de ahora jugará como Cotonou; y Gaby Deck señaló antes incluso que ya había pasado todos los trámites para que le dieran el pasaporte español, que iba a recibir en breve.

Eso significa que sólo Trey Lyles ocupará plaza de extracomunitario en el Real Madrid y puede incorporar a un jugador, sea cual sea su nacionalidad. En la G-League están todos aquellos que aún siguen esperando una plaza en la NBA y los que tienen contratos duales con las franquicias de la Liga norteamericana. Y hay muchos jugadores interesantes. De ahí acaba de salir Mo Bamba, unas de las principales opciones que los blancos tantearon por Bruno Fernando y que va a fichar por los Toronto Raptors hasta final de temporada.

No obstante, aunque Martynas Pocius haya ido a ejercer su profesión de ojeador, las miras ya estaban puestas en un jugador con experiencia NBA. Así lo asegura Solobasket, quien da un nombre concreto con el que el Real Madrid está siguiendo de cerca y que podría traducirse en un posible fichaje cuando los blancos se decidan a incorporar esa última pieza que quería Scariolo para, al menos, la segunda parte de la temporada.

Lester Quiñones destaca en la G-League

Se trata del dominicano Lester Quiñones, quien tras pasar por los Golden State Warriors, los Philadelphia Sixers y los New Orleans Pelicans, tiene contrato de dos vías actualmente con los Orlando Magic, aunque está jugando en su equipo de la G-League, los Osceola Magic, a los que lidera con 22.3 puntos, 4.9 rebotes y 2.7 asistencias por partido.

Quiñones acumula, tras muchas aventuras parciales y paso por los equipos asociados de la G-League (Santa Cruz Warriors, Delaware Blue Coats...), 54 partidos en la NBA, en los que promedia 11 minutos y 4.8 puntos por encuentro. Sus esperanzas están puestas en abrirse hueco en la principal liga norteamericana, aunque no han sido pocos sus compatriotas que han dado definitivamente un paso al lado en los últimos años y han emprendido la aventura europea. El último, Chris Duarte. En el Madrid se encontraría con su paisano Andrés Feliz.

El Madrid esperó el pasado año al mes de enero para incorporar a las dos últimas piezas que le hacían falta y que llegaron directamente de la NBA (Bruno Fernando y Dennis Smith Jr.). Hasta que el 6 de febrero finalice el plazo para fichar en la NBA habrá muchos movimientos y ahí podría encontrar el jugador que busca si no concreta algo antes.