El descalabro del Barça no parece tener fin y su futuro ya está amenazado

Cuarta derrota consecutiva del equipo blaugrana, que cierra las posiciones de 'play-In' y ve peligrar las eliminatorias

El Barça está al borde del abismo. En cuatro jornadas, el equipo de Xavi Pascual ha pasado de estar asentado en zona de 'play off' a ocupar el décimo puesto en la Euroliga, el último que permite optar al 'play-In', pero que para alcanzar las eliminatorias debería ganar los dos cruces fuera de casa.

El equipo de Xavi Pascual ha perdido (75-80) su cuarto partido consecutivo en la máxima competición continental. El Hapoel Tel Aviv, como ya le ocurrió en el duelo ante el Valencia Basket, se aprovechó de la falta de aficionados y se llevó un encuentro que dominó a partir del segundo cuarto.

Las bajas barcelonistas, que se acumulan cada semana, pesaron y el buen partido de Satoransky, Punter y Clyburn no fue suficiente en esta ocasión. Sin Shengelia, sin Laprovittola para lo que resta de temporada, con Brizuela tocado... el equipo de Pascual dio la cara, dominó de inicio y fue a remolque el resto del encuentro, sin distanciarse, pero también sin lograr la remontada.

El partidazo de Oturu, que se benefició de las ausencias blaugranas en la pintura (Shengelia) y los 21 puntos del segundo jugador más valorado en esta Euroliga, Bryant, le bastaron al Hapoel para mantenerse en ese grupo de cabeza que persigue al Fenerbahçe y en el que están Real Madrid y Valencia Basket, con 20 victorias y 11 derrotas.

El Hapoel capta pronto el mensaje

Tras un inicial intercambio de golpes, Punter, Clyburn y Norris tomaron el mando de las operaciones en la pista y el Barça empezó a coger distancia frente a un Hapoel que aguantaba como podía con los puntos de Oturu en la pintura.

El cambio de cromos sentó mal al Barça. Eso, unido a un mayor nivel defensivo de los israelíes, les permitió equilibrar el marcador nada más arrancar el segundo cuarto con un parcial de 3-13 que les dio las primeras ventajas.

Clyburn y Punter evitan el descalabro

Pascual trató de frenarlo, pero el que de verdad mantenía al conjunto barcelonista en el segundo cuarto era Clyburn, aparte de un Brizuela que aparecía por momentos. Eso permitió que la ventaja israelí sólo fuera de seis puntos (40-46) en el intermedio.

El paso por vestuarios no hizo sino confirmar la tendencia. Bryant y Micic mandaban en la pista y Punter, con la ayuda en este tramo de Satoransky, contestaba. Con eso no bastaba para atajar la ventaja y, de hecho, ésta creció hasta la decena de puntos.

El Barça no se resignó y de la mano de Punter se colocó a dos jugadas de igualar el choque. Así (61-66) se entró en un último cuarto muy táctico, en el que los dos equipos echaron el resto y en el que cada canasta costaba sudor. Pese a ello, el Hapoel no sufrió, acabó el parcial igualado a catorce, pero lo hizo tras un acercamiento final y tardío del equipo blaugrana.

Ficha técnica del Barça 75-80 Hapoel Tel Aviv

Barça (26+14+21+14): Satoransky (11), Punter (17), Clyburn (15), Norris (10), Vesely (5), -cinco inicial-, Marcos (3), Hernángomez (4), Brizuela (5), Cale (5), Fall (-), Keita (-) y Parra (-).

Hapoel Tel Aviv (19+27+20+14): Bryant (21), Micic (6), Malcolm (3), Wainright (-) y Oturu (22), -cinco inicial-, Odiase (7), Randolph (4), Jones (4), Edwards (5) y Blakeney (8).

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Arturas Sukys (LIT) y Robert Vyklicky (CZ). Señalaron falta técnica a Xavi Pascual (min.31) por parte del Barça. Sin eliminados.