Valencia Basket - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido del playoff de la Euroliga 2025-2026

Los de Pedro Martínez necesitan de manera imperiosa imponerse en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final para no llegar a Atenas con el agua al cuello

Brancou Badio, durante el primer partido de la serie de cuartos de Euroliga ante Panathinaikos.IMAGO

El Valencia Basket y el Panathinaikos se enfrentan este jueves 30 de abril en el Roig Arena en el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga, un choque vital para el conjunto español, que necesita imponerse para viajar a Atenas con cierto oxígeno tras caer en el Game 1 por 67-68.

La derrota en ese primer encuentro es tan dolorosa como relevante, ya que les ha hecho perder el factor cancha y verse en la obligación de ganar al menos un partido en Grecia, que podrías ser dos si esta noche vuelven a sucumbir en el Roig Arena.

Pese a que el estreno en playoffs estuvo lejos de ser el soñado, los chicos de Pedro Martínez tienen claro que hay un gran margen de mejora, ya que cerraron el mencionado envite con un pobre 18 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos, 6 aciertos de 33 tiros, y sin apenas poder correr. Encontrar esa deseada comodidad es indispensable para que el Valencia Basket ponga el 1-1.

Manejar el cansancio, vital

Uno de los factores que puede jugar a favor del Valencia es el cansancio dado que habrá 48 horas entre el inicio de ambos encuentros y los locales hicieron una gestión de los tiempos más equilibrada. Ambos entrenadores jugaron con once pero en el caso del conjunto 'taronja' todos estuvieron entre los 11 y los 26 minutos y en el caso del Panathinaikos entre los 5 y los 34 minutos que estuvo Kendrick Nunn en la cancha.

El exterior estadounidense, autor del tiro libre que decidió el choque y máximo anotador del mismo con 21 puntos, será una vez más la principal arma ofensiva del equipo griego y por tanto su defensa será una de las tareas esenciales para el Valencia. De todos los jugadores que le defendieron el martes, Papi Badio fue quién más lo neutralizó.

Las bajas para el Valencia Basket - Panathinaikos

Pedro Martínez, mantendrá la baja de Xabi López-Arostegui por problemas musculares y deberá realizar dos descartes técnicos entre sus catorce jugadores sanos. En el primer partido dejó fuera a Isaac Nogués y Yankuba Sima, si bien Sergio de Larrea tampoco tuvo minutos.

En cuanto al entrenador del equipo heleno, este no tendrá disponible al veterano y laureado exterior Kostas Sloukas, que se perderá seguramente toda la serie tras lesionarse una rodilla en uno de los últimos entrenamientos antes de volar a Valencia para el primer partido.

A qué hora es el Valencia Basket - Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Barça, perteneciente al segundo partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 30 de abril a partir de las 20:45 horas en el Roig Arena.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA