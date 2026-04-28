El Valencia Basket sucumbe de la forma más cruel

Un tiro libre a dos segundos del final y un mal último ataque impiden el triunfo del equipo taronja, que pierde la ventaja de campo ante el Panathinaikos

El Valencia Basket pierde la ventaja de campo tras caer (67-68) en un primer partido de 'play off' de la Euroliga ante el Panathinaikos igualadísimo, que se decidió con un tiro libre de Nunn a 2,1 segundos del final y en el que Jean Montero pudo tener un último tiro, pero la defensa helena se lo impidió.

Pese a nefasto porcentaje del tiro de tres, pese a ir a remolque todo el partido y pese a que se jugó a lo que quiso el Panathinaikos, los de Pedro Martínez nunca se rindieron y llegaron a igualar el partido en el tramo final ante el delirio de los suyos.

Sin embargo, ahí aparecieron los dos bajitos del equipo heleno, los desequilibrantes Nunn y TJ Shorts, para marcar diferencias. En especial Kendrick Nunn, máximo anotador del encuentro con 21 puntos, 14 de ellos en los primeros minutos.

Primer cuarto decisivo con un gran Nunn

Ese acierto del norteamericano y la buena defensa helena permitió al Panathinaikos tomar una ventaja en el primer cuarto que administró el resto del partido. Sólo la entrada al final de Jean Montero permitió a los locales empezar a anotar con asiduidad cuando su rival ya rondaba la decena de puntos de ventaja.

El choque fue un querer y no poder del Valencia Basket, que llegaba a acercarse a cuatro o cinco puntos y veía cómo la diferencia rondaba rápidamente los diez.

Key, Taylor y Montero logran equilibrar el duelo

Así transcurrió el partido hasta que, en el último cuarto, al fin lograron equilibrar la balanza. Lo hizo por último Jean Montero, con dos tiros libres. Pero quedaba una jugada y los árbitros, que dejaron jugar muy físico durante todo el choque, fueron muy rigurosos en la acción de Key sobre Nunn.

El exterior del Panathinaikos falló el primer tiro libre y metió el segundo, lo que permitía preparar una jugada y sacar en campo rival. la idea era que recibiera Montero y tirara. El dominicano recibió, pero no pudo ni levantar la pelota ante la agresiva defensa visitante.

El equipo taronja apenas tiene tiempo para lamerse las heridas, ya que el jueves debe ganar a este mismo rival si no quiere ir a Atenas con una desventaja casi imposible de levantar.

Ficha técnica del Valencia Basket 67-68 Panathinaikos

Valencia Basket (15+17+17+18): Thompson (2), Badio (7), Taylor (11), Pradilla (3), Sako (6) -cinco titular- Montero (15), Moore (2), Puerto (-), Key (12), Costello (3) y Reuvers (6).

Panathinaikos (23+16+15+14): Nunn (21), Grant (2), Osman (2), Hayes-Davis (5), Lessort (12) -cinco titular- TJ Shorts (12), Grigonis (7), Hernangómez (7), Rogkavopoulos (-) y Faried (-).

Árbitros: Javor (SLO), Latisevs (LAT) y Nedovic (SLO). Sin eliminados.