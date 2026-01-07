El Barça mira a 2026 con optimismo: "Ha sido un fichaje extraordinario"

Tras ganar el Clásico en Madrid, los blaugranas repitieron victoria ante el Maccabi con un Toko Shengelia liderando las operaciones

"Es el típico partido que, con 24 puntos de ventaja y el Palau lleno apretando, da la sensación de que no nos hubiera pasado lo que nos pasó hoy. Pero hay que mirar el vaso medio lleno: 12 puntos de ventaja al descanso son para firmarlos", afirmaba Xavi Pascual, inconformista pese a ganar de diez al Maccabi (93-83) en un Palau Blaugrana vacío, que no pudo festejar el reciente triunfo en el clásico ante el Real Madrid.

El equipo barcelonista mantuvo la inercia adquirida en Madrid y dejó resuelto el partido en un primer cuarto que saldó con un 32-19 liderado por el ala-pívot Tornike Shengelia, que finalizó el encuentro con 22 puntos, y con un Nico Laprovittola (14 puntos) que cada día se parece más al jugador franquicia que es desde su llegada a Can Barça.

La recuperación de ambos jugadores, que se han perdido muchos partidos por lesión esta temporada, le ha dado otro aire a un Barça que había creado algunas dudas tras su dolorosa derrota de hace una semana ante el Mónaco en el Palau. "Ha sido un fichaje extraordinario y lo ha demostrado. Tiene esa competitividad, la calidad para entender el juego, carácter y la capacidad de liderar al grupo en momentos importantes", afirmaba Xavi Pascual sobre Shengelia, todo un líder en el vestuario.

Blatt evita el descalabro del Maccabi ante el Barça

El Barça llegó a tener 24 puntos de ventaja (44-20) en el segundo cuarto, pero el Maccabi se rehizo gracias a un Tamir Blatt (17 puntos) que llevó a su equipo a rebajar la ventaja por debajo de la cifra psicológica de los diez puntos (56-47, min.21).

Aunque el Barça mantuvo una ventaja tranquilizadora en todo momento, las ganas del conjunto israelí trajeron el suspense a siete minutos del final (77-70), momento en el que apareció Shengelia para cerrar la remontada y finiquitar el duelo.

Con este triunfo, el cuadro blaugrana se mantiene en ese grupo perseguidor de los dos líderes, Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv, antes de recibir a un Partizan que llegará con Joan Peñarroya y Jabari Parker.

Ficha técnica del Barça 93-83 Maccabi

Barça (32+24+21+16): Satoransky (9), Punter (12), Cale (6), Norris (11), Hernángomez (10), -cinco inicial-, Marcos (3), Vesely (2), Shengelia (22), Laprovittola (14), Fall (-), Keita (-) y Parra (4).

Maccabi Rapyd Tel Aviv (19+25+19+20): Blatt (17), Lundberg (14), Hoard (15), Brisset (6), Sorkin (8), -cinco inicial-, Clark III (2), Santos (10), Lavi (-), Rayman (4), Dibartolomeo (-), Dowtin Jr (-) y Leaf (7).

Árbitros: Milan Nedovic (ESL), Jakub Zamojski (POL) y Stefan Calic (SRB). Señalaron falta técnica al entrenador Oded Kattash (min.16) por parte del Maccabi Rapyd Tel Aviv. Sin eliminados.