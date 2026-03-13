Este Baskonia nunca se rinde

Sin opciones a nada en la Euroliga y con muchas bajas, los de Galbiati casi le remontan al Dubai Basketball 20 puntos de desventaja a domicilio

El Baskonia lleva tiempo sin tener opciones en la Euroliga, sigue perdiendo casi todo lo que juega fuera de casa, cuenta con bajas importantes... pero no se rinde. Ante uno de los mejores conjuntos del campeonato, como el Dubai Basketball, estuvo muy cerca de recortar una desventaja de 20 puntos en un tramo final en el que fue claramente superior.

Los de Galbiati se repusieron a un mal inicio, aguantaron con ventajas desfavorables que habrían desanimado a cualquiera y, con los puntos de Simmons (14), de Omoruyi (18) y, sobre todo, de un espectacular Diakité (27) rozaron la proeza. Lo hicieron, además, sin su mejor hombre esta temporada: el francés Luwawu Cabarrot.

Dwyane Bacon y el exmadridista Dzanan Musa lideraron a un Dubai que se estrenaba en Sarajevo, lugar al que ha tenido que 'huir' ante la guerra que amenaza los Emiratos Árabes desde los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Lo más positivo para el equipo de Galbiati fue que supo aguantar con un quinteto pequeño, algo que más de una vez tendrá que utilizar en Euroliga ante las bajas que tiene en la pintura. Su último fichaje, Jesse Edwards, sólo puede jugar en la ACB, por lo que en Europa, en las siete jornadas que aún le quedan, tendrá que ir muy justo.

El Dubai, con un imparable en el uno contra uno Dwayne Bacon, rompió definitivamente el partido en el segundo cuarto y fue, poco a poco, ampliado su ventaja. Un triple de Markquis Nowell dejó la distancia en una cifra lejana pero asequible al descanso (59-45). Las sensaciones, no obstante, eran que el conjunto español lo tenía imposible.

Omoruyi y Diakité tiran de orgullo en el Baskonia

Pese a la mehoría baskonista tras el intermedio, el 83-67 con el que se entró en el último acto auguraba un plácido final para los emiratíes. Nada más lejos de la realidad. Eugene Omoruyi y Mamadi Diakité tiraron de carácter y, como ante el Madrid en la Copa, los diez últimos minutos fueron baskonistas.

Un 0-10 de parcial metió el miedo en el cuerpo al equipo local, que sólo pudo cerrar el partido en los últimos instantes y sigue luchando por alcanzar la zona de 'play-In'. De esa se despidió hace tiempo el Baskonia, de ahí que su mérito por querer ganar sea aún mayor.

Ficha técnica del Dubai Basketball 100-94 Baskonia

Dubai (29+30+24+17): Wright IV (11), Musa (19), Anderson (2), Petrusev (11) y Kabengele (17) –cinco inicial-, Avramovic (7), Kamenjas (-), Abass (-), Bacon (23), Caboclo (4), Prepelic (6) y Kondic (-).

Kosner Baskonia (21+24+22+27): Forrest (5), Howard (9), Radzevicius (4), Omoruyi (18) y Diakité (27) -cinco inicial-, Spagnolo (4), Simmons (14), Frisch (2), Villar (-), Hrabar (2) y Nowell (9).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Milan Nedovic (Eslovenia), Joseph Bissang (Francia). Eliminaron por faltas personales a Forrest (min.29) y Kabengele (min. 36). Señalaron falta antideportiva a Diakité (min.19), a Omoruyi (min.27), a Nowell (min.33) y a Kabengele (min.36), además de una técnica a Forrest (min.28).