Xavi Pascual desvela la peor noticia: Laprovittola "tiene que parar" y, prácticamente, se despide de la temporada

El base argentino sufre rotura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho y sólo llegaría para el final de los 'play offs'

"Los jugadores de selección (Satoransky, Juani Marcos y Shengelia) están bastante bien. Darío (Brizuela) será duda hasta el final y el que tiene que parar es Laprovittola", señalaba el técnico del Barcelona Xavi Pascual en la previa del encuentro que este viernes enfrentará al Barcelona ante el Hapoel Tel Aviv y con el que el equipo blaugrana quiere frenar su caída en la Euroliga.

El 'parte de bajas' sería otro más de la temporada si no se hubiera confirmado que más que parar, Nico Laprovittola se pierde lo que resta de temporada regular y sólo llegaría para jugar el final de los 'play offs'. Y con eso suma casi dos años en blanco, porque la pasada temporada sólo jugó un mes y, en esta, ha tenido dos parones de más de un mes antes que éste.

La lesión, en este caso en el aductor largo del muslo derecho. El base argentino, según ha desvelado el club barcelonista, estará tres meses de baja por una rotura completa de ese tendón y seguirá un tratamiento conservador para tratar de llegar a final de campaña.

Si se cumplen las fechas no llegaría ni siquiera para jugar la Final Four de la Euroliga (24 de mayo), ni tampoco para acabar la temporada regular de la ACB, que finaliza a la semana siguiente, la última de mayo. Estaría completamente recuperado para los 'play offs' y llegaría después de tres meses sin competir, con el riesgo que supone. En términos reales, casi se puede decir que Laprovittola dice adiós a la temporada.

Lapro no estuvo presente la pasada semana ante el Río Breogán, aunque no se sabía el alcance de la lesión. Pascual anunciaba este jueves que la baja sería "larga" y, a continuación, el club ha hecho público el problema.

El propio Xavi Pascual confirmó que es una ausencia "importantísima", ya que Laprovittola es "un talento diferencial, una capacidad de creación diferente", al tiempo que la calificaba como "muy negativa" en este tramo fundamental de la temporada.

Laprovittola, clave para el Barça en muchos partidos

Sin estar en su mejor versión, Laprovittola ha sido clave en algunos partidos. El más recordado, la victoria del Barça en el Movistar Arena ante el Real Madrid, un encuentro en el que el argentino fue decisivo con sus canastas. Sin jugar lo que otros años, el argentino promediaba 8 puntos y 3,8 asistencias en casi 17 minutos en la Euroliga, y en Liga ACB, de 11,3 puntos y 3,8 asistencias en 19 minutos.

La cuestión va más allá, ya que acaba contrato en junio y estaba pendiente su renovación. Laprovittola ya ha dicho en más de una ocasión que se quiere retirar en el Barça, donde es el segundo capitán, pero habrá que ver en qué condiciones tras las graves lesiones que ha sufrido en los dos últimos años.

Su baja, además, deja a Pascual con Satoransky y Juani Marcos, otra vez, como únicos bases puros en el Barça; mientras siguen esperando el regreso del inédito Juan Núñez, que no participa desde la pretemporada.