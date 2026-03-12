El Real Madrid apunta a un MVP de la Euroliga

Aparte de Hifi, al que pretende desde hace tiempo, el nombre del Real Madrid ha aparecido ligado al de Jordan Nwora

El Real Madrid decidió cerrar su plantel antes de lo que en principio preveía y olvidarse del último jugador exterior que pedía Sergio Scariolo y que, desde septiembre, venía pretendiendo. En unos dos últimos meses muy movidos en la Euroliga, el Real Madrid apenas ha aparecido y no ha movido un dedo en las últimas semanas antes de que se cerrase el plazo para incorporar jugadores en la máxima competición continental.

Eso no significa que se haya estado quieto. Al contrario, se está moviendo desde hace tiempo... para la próxima temporada.

Ni la publicación del gran déficit y el pesado lastre que la sección de baloncesto es para el club de fútbol -cifras que se han publicado estos días- ni la incertidumbre de saber si el equipo blanco estará o no la próxima temporada en la Euroliga, ya que si finalmente se decanta por la NBA Europa no podría jugar esta competición. Nada impide que la sección que ahora dirige el Chacho Rodríguez esté muy atenta a lo que se está moviendo en el mercado de la máxima competición continental.

El Real Madrid suele firmar a los mejores jugadores europeos que destacan o a jugadores norteamericanos que ya han demostrado su adaptación al baloncesto europeo. Y aunque este año ha variado algo esa política con la llegada de Trey Lyles, Chuma Okeke o Ivan Len -y con otros a los que trató de fichar y que no llegaron-, los primeros objetivos que se conocen para el próximo año van en la dirección tradicional: estrellas de la actual Euroliga.

El Real Madrid mira a la próxima temporada

Si el pasado año llegó uno de los mejores jóvenes, como es Théo Maledon, hace muchas semanas que el nombre de Nadir Hifi se ha asociado al club madridista. La estrella del París Basketball dará el salto, previsiblemente, a un equipo con más aspiraciones la próxima temporada y los blancos, con este tipo de jugadores, suelen adelantarse y empezar a hablar muy pronto. Lo hicieron con Maledon, pero lo han hecho en años anteriores con otros muchos europeos a los que han incorporado antes de que el mercado se 'complicase'.

Pero ahora es otro jugador el que en los últimos días aparece ligado al equipo blanco. Se trata de otra de las estrellas de la presente Euroliga y uno de sus jugadores más cotizados: el actual exterior de Estrella Roja Jordan Nwora.

El alero de Búfalo, que tiene nacionalidad nigeriana y no ocuparía plaza de extracomunitario, vivió un periodo de adaptación en el Anadolu Efes y se está saliendo en el Estrella Roja, donde este año promedia en Euroliga 17,5 puntos, 4,4 rebotes, y 1,6 asistencias en 25 encuentros.

El deseo del Madrid, un fichaje cotizado

No obstante, según señalan varios medios, el Real Madrid se enfrenta a dos problemas. Por un lado, que es un jugador muy cotizado tras la buena temporada que está realizando. Y, segundo, que no se descarta su regreso a la NBA, donde jugó más de 200 partidos con los Milwaukee Bucks, Indiana Pacers y Toronto Raptors, y desde donde también le llegan cantos de sirena viendo su rendimiento actual.

El Real Madrid, como ocurre con el caso de Hifi, sigue siendo uno de los primeros nombres a la hora de poner su foco en los mejores jugadores de la Euroliga. Se prevén, no obstante, pocos cambios en el plantel, pero los que haya serán de este nivel, de los más cotizados.