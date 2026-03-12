Dubai - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El conjunto vitoriano visita una complicada cancha con la intención de romper una racha de cinco derrotas consecutivas en la máxima competición continental

Baskonia ya no tiene nada que hacer en esta Euroliga 2025-26, pero no por ello quiere dejarse llevar y dar una mala imagen en las ocho jornadas que aún restan, empezando por la 31 que les llega este jueves 12 de marzo en cancha del Dubai Basketball.

Ganar la Copa del Rey ha sido un momento histórico para los vitorianos y, sin duda, hace que la temporada actual tenga todo el sentido del mundo –un título es un título–. Sin embargo, Paolo Galbiati no quiere que ese subidón suponga dejar de lado el toque profesional que deben exponer cada vez que saltan a la cancha, algo que sin duda se vuelve aún más necesario cuando se trata de jugar contra los mejores equipos del Viejo Continente.

Con tal contexto, y tras caer en cinco partidos consecutivos, Baskonia viaja a los Emiratos Árabes para enfrentarse a un Dubai Basketball al que por cierto derrotaron en la primera vuelta de la competición por 92-85 en el Buesa Arena.

Situación clasificatoria y bajas

No será nada sencillo repetir tal resultado. En Dubai se han levantado y ahora son undécimos de la clasificación general con un balance de 15-14, el cual les deja a una sola victoria del play-in y a solo dos del acceso directo a playoffs cuya frontera marca Zalgiris Kaunas con 17-13.

Siendo penúltimo con solo nueve victorias en su casillero, Baskonia debe afrontar el partido sin contar con los lesionados Khalifa Diop y Tadas Sedekerskis, mientras que Rodions Kurucs es duda.

A qué hora es el Dubai - Baskonia de la jornada 31 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Dubai Basketball y el Baskonia, perteneciente a la jornada 32 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 12 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Zetra Arena de Sarajevo.

Dónde ver en TV y online el Dubai - Baskonia de la jornada 31 de Euroliga

Este partido entre el Dubai Basketball y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.