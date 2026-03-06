Repóker de varapalos europeos para Baskonia

El conjunto vitoriano sigue sin levantar cabeza en la competición continental y se queda a un paso de caer al farolillo rojo de la Euroliga

Lo que mal empieza, mal acaba. Algo así deben estar pensando los aficionado del Baskonia, conjunto que empezó la actual edición de la Euroliga con seis derrotas consecutivas y que en la actualidad, ya en la recta final de la temporada regular, suma otras cinco en línea tras caer en casa frente al París Basketball por 81-97.

Sobra decir que a estas alturas los de Paolo Galbiati se juegan poco más que la honra, algo que no termina de ser suficiente aliciente para un grupo que se llevó una tremenda paliza frente a Valencia Basket en la resaca de la Copa del Rey conquistada, y que frente a los de la capital de Francia tampoco han podido competir por la victoria.

Lo más curioso –y antes de hablar más del partido– es que si quitamos esos 11 partidos que han perdido en dos etapas marcadas, el balance sería de un 9-10 que extrapolado a un hipotético presente estaría hablando de pelear por se equipo de play-in. Obviamente dejaron de estar en esa pelea desde el pistoletazo de salida y ahora hablar de ello no pasa de elucubraciones con una base casi inexistente.

En cuanto al choque, no se puede decir que los vascos le perdieran la cara nada más empezar, pero sí que un cortocircuito en el segundo cuarto fue casi la sentencia, ya que recibieron un parcial de 17-34 que les dejó hasta 21 puntos abajo al descanso. Y fue la cosa a peor tras pasar por vestuarios hasta el punto de encarar los últimos 10 minutos cayendo por una diferencia de 24. Game over.

Un último arreón de orgullo

Pese a tenerlo todo perdido, el Baskonia tiró de orgullo en el cuarto final con el liderazgo de Kobi Simmons, Eugene Omoruyi y Stefan Joksimovic, muy aplicado en defensa. Los de Galbiati remaron y Tabellini le encomendó el balón a Nadir Hifi, primero, y a Justin Robinson, después, sus hombres de confianza, para jugar más lento y que la arena cayera en el reloj. La diferencia bajo a los 12 puntos, pero no pasó de espejismo.

- Ficha técnica:

81 - Baskonia (20+17+23+21): Simmons (12), Forrest (4), Radzevicius (3), Omoruyi (17) y Diakité (11) -cinco inicial-, Howard (2), Nowell (6), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (13), Joksimovic (-) y Frisch (13).

97 - Paris Basketball (24+34+26+13): Robinson (19), Rhoden (16), Herrera (6), Cavaliere (-) y Dokossi (2) -cinco inicial-, Hifi (21), Hommes (6), Ouattara (3), Morgan (5), Stevens (11), Faye (2) y Willis (6).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Gytis Vilius (Lituania), Milos Koljensic (Montenegro). Eliminaron por faltas personales a Rhoden.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Euroliga, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 8.099 espectadores.